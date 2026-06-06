根據「milb」社群官方消息，效力運動家隊旅美小將林維恩，今（6）日正式被升上3A，他本季在2A繳出屠殺成績，昨日剛獲選為5月小聯盟德州聯盟單月最佳投手，好表現也被球團看到，旅美不到2年的他，在20歲又214天就站上小聯盟最高層級，攀升速度之快連台灣球迷也始料未及，「也太快了」、「季末有機會上去觀光嗎」、「跟鄧（鄧愷威）一起站穩大聯盟」
林維恩簽約金破百萬 首年就直升2A
林維恩2024年6月6日正式與運動家簽約，合約總值達135萬美元（約合新台幣4350萬元），是台灣棒球史上第9位合約突破百萬美元的旅美球員，2025年展開旅美球季，首年就從新人聯盟一路被升上2A。
林維恩今年開季從2A起步，目前累積10場出賽都是先發、防禦率僅1.93，合計51.1局只被敲出30支安打、53次三振與13個保送，每局被上壘率低到0.84，展現宰制級身手。
剛獲選小聯盟單月最佳投手 今正式報到3A
靠著上月好表現，林維恩也獲選為5月小聯盟德州聯盟單月最佳投手，今年正式入選MLB百大新秀第92位的他，好表現也獲得球團認證，稍早正式接到球團通知，即刻前往運動家3A拉斯維加斯飛行者隊（Las Vegas Aviators）報到，與另名台灣好手莊陳仲敖再聚首。
年僅20歲又214天的林維恩，從2025年才展開旅美賽季，期間還代表中華隊參與去年初經典賽資格賽、今年3月經典賽，如今達成2年內站上3A的成就，爬升速度甚至比響尾蛇隊旅美強投林昱珉更快。
⚾林維恩小檔案：
出生日期：2005年11月20日
身高體重：189公分、86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：99英里（159公里）
擅長球路：變速球、滑球、曲球
最高學歷：桃園市平鎮高中
所屬球隊：MLB美國職棒運動家3A
本季成績：10場先發51.1局、防禦率1.93，30支安打、53次三振與13次保送，WHIP 0.84
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林維恩2024年6月6日正式與運動家簽約，合約總值達135萬美元（約合新台幣4350萬元），是台灣棒球史上第9位合約突破百萬美元的旅美球員，2025年展開旅美球季，首年就從新人聯盟一路被升上2A。
林維恩今年開季從2A起步，目前累積10場出賽都是先發、防禦率僅1.93，合計51.1局只被敲出30支安打、53次三振與13個保送，每局被上壘率低到0.84，展現宰制級身手。
剛獲選小聯盟單月最佳投手 今正式報到3A
靠著上月好表現，林維恩也獲選為5月小聯盟德州聯盟單月最佳投手，今年正式入選MLB百大新秀第92位的他，好表現也獲得球團認證，稍早正式接到球團通知，即刻前往運動家3A拉斯維加斯飛行者隊（Las Vegas Aviators）報到，與另名台灣好手莊陳仲敖再聚首。
年僅20歲又214天的林維恩，從2025年才展開旅美賽季，期間還代表中華隊參與去年初經典賽資格賽、今年3月經典賽，如今達成2年內站上3A的成就，爬升速度甚至比響尾蛇隊旅美強投林昱珉更快。
⚾林維恩小檔案：
出生日期：2005年11月20日
身高體重：189公分、86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：99英里（159公里）
擅長球路：變速球、滑球、曲球
最高學歷：桃園市平鎮高中
所屬球隊：MLB美國職棒運動家3A
本季成績：10場先發51.1局、防禦率1.93，30支安打、53次三振與13次保送，WHIP 0.84