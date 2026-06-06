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發放金額 ：每人發放現金 10,000 元 。





：每人發放現金 。 受理與發放時間 ：2026 年 6 月 8 日（下週一）起開領 ，至 8 月 8 日（六）截止。因 8/8 逢例假日， 期限順延至 8 月 10 日（下週一）截止 。





：2026 年 ，至 8 月 8 日（六）截止。因 8/8 逢例假日， 。 領取發放方式 ：以「匯款方式」為原則，直接匯入申請人指定帳戶；若有特殊情形無法匯款， 得採「現金發放」 。





：以「匯款方式」為原則，直接匯入申請人指定帳戶；若有特殊情形無法匯款， 。 受理申辦地點：光復鄉各村辦公處及公所民政課。





▲萬元振興金受理期逢8月8日週六例假日，官方宣布期限順延至8月10日截止，天災停班則再順延。（圖／花蓮縣光復鄉公所提供）

誰可以領？嚴格設籍「雙重基準」防投機、4種人慘遭排除

於 114 年（2025年） 9 月 23 日以前，已設籍光復鄉。



於 115 年（2026年） 6 月 8 日發放起始日當天，戶籍仍設於光復鄉。





⚠️ 注意！以下 4 種情形不符合領取資格：



戶籍遷入戶政事務所者。





因執行徒刑收容於矯正機關者。





115 年 6 月 8 日後遷出光復鄉者。





115 年 6 月 8 日後死亡者。





▲花蓮縣光復鄉「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金」將於6月8日起開領，公所發布一覽表詳列申辦規則。（圖／花蓮縣光復鄉公所提供）

怎麼申請最快？應備文件、代領攻略一次看

成年人自行申請 ：身分證影本。





：身分證影本。 未成年人申請 ：戶籍謄本或戶口名簿。





：戶籍謄本或戶口名簿。 委託他人代領者 ：必須填寫委託資料。





：必須填寫委託資料。 未成年同戶代領：申請暨委託書 + 戶籍謄本（必須含詳細記事）。





▲光復鄉普發萬元申辦指南！官方建議由「戶長統一代領全戶」最快速，臨櫃時請依成人、未成年或代領身分，備妥身分證影本或戶籍謄本等指定文件。（圖／花蓮縣光復鄉公所提供）

▲光復鄉普發萬元申辦文件看這裡！官方建議由「戶長統一代領全戶」最省時，臨櫃前請依成人、未成年或代領身分，備妥身分證影本或戶籍謄本等指定資料，避免現場久候。（圖／花蓮縣光復鄉公所提供）

2026普發一萬元地方先等到了！花蓮縣光復鄉公所為協助鄉親走出去年馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災的陰霾、提振在地經濟循環，特別追加編列高達 1.16 億元預算，發放每位鄉民 1 萬元的「災後振興禮金」。6月8日至8月8日開放申請，《NOWNEWS》整理申請資格、限制與領取方式懶人包一次看。光復鄉長林清水指出，去年 9 月 23 日鄉內馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重潰壩事件，隨之而來的山洪與泥流溢流重創地方。為協助鄉親恢復生活，經代表會提案後，決定辦理這次的「災後振興經濟禮金」。為了保障原有鄉親權益、防堵外地幽靈人口投機搶割稻尾，公所設下嚴格的，申請人必須才具備領取資格：關於臨櫃辦理流程，光復鄉公所體恤大熱天現場排隊容易造成長輩體力負擔，特別強烈建議「由戶長統一代領全戶禮金」，不僅能大幅減少公所審件等候時間，也能讓全家人一次入帳。前往各村辦公處或公所申辦時，請依據身分備妥以下證明文件：鄉公所也共同呼籲合格鄉民，本次發放屬於災後振興經濟禮金，非屬補助或補償性質。週末期間請鄉親務必留意村里辦公室的最新廣播與公告，並於週一開跑後備妥文件前往各村辦處辦理。若對申辦流程、金融帳戶提供有任何疑慮，請於，切勿輕信不明簡訊或電話，慎防詐騙集團藉機行騙。