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NBA選秀將於本月台灣時間24日到來，手持首輪11順位的金州勇士該如何選擇成外界討論焦點，根據《Yahoo Sports》記者凱文·歐康納（Kevin O'Connor）最新消息，勇士若按照目前籤位，有望選下7呎3吋（約221公分）、體重260磅的21歲西班牙中鋒瑪拉（Aday Mara），成為勇士未來對抗馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的秘密武器，且高球商特點能兼容柯瑞（Stephen Curry）時代下的勇士體系。在文班亞馬生涯第3年就率領馬刺擊敗衛冕軍雷霆，闖進總冠軍賽後，幾乎宣告未來統治NBA的態勢，尤其在西區，不少球隊已經開始思考：「未來該如何建隊來對抗文班亞馬？」而選秀就是其中一個方式。勇士今年手握首輪第11號籤。幾個星期以來，幾位內線長人被視為潛在人選，根據《Yahoo Sports》記者凱文·歐康納最新模擬選秀，勇士將選進221公分的密西根大學當家中鋒瑪拉，他在這個缺乏正統中鋒的選秀年份中，憑藉靜態天賦、技術與高球商脫穎而出。實際上，瑪拉最初從西班牙來到加州大學洛杉磯分校（UCLA）時曾被預測為樂透區熱門，但隨後經歷2個艱難球季，導致選秀行情下滑，去年他轉學到密西根大學，在大三這年率隊奪得NCAA冠軍，個人技術面上也有驚人進步，再加上NBA吹起的文班亞馬風潮帶動下，讓他的選秀行情不斷提升。瑪拉身體條件無疑是最大優勢，他具有7呎3吋身高、臂展達7呎6吋，站立摸高則為9呎9吋，這種頂級靜態天賦是聯盟中極少數人能比擬的。目前外界給他的選秀模板是灰熊球星小蓋索（Marc Gasol）與溜馬中鋒希伯特（Roy Hibbert），這兩位全明星中鋒都不是靠純粹的體能，而是憑藉頂尖的防守意識、時機掌握與細膩的禁區技術，在NBA擁有一段不錯的生涯。就讀密西根大學期間，瑪拉場均貢獻12.1分、6.8籃板和2.6火鍋，投籃命中率56.4%。勇士本身缺乏先發中鋒、而他最具潛力的部分則在於傳球視野。根據統計，瑪拉助攻率在所有身高7呎2吋以上的大學球員中高居第一，這證明他具備在高位解讀防守並串聯隊友的能力，能完美融入總教練科爾（Steve Kerr）的戰術體系。瑪拉目前最大問題在於沒有外線能力，球探普遍評估未來也難以開發出來，因為他的罰球命中率偏低，投籃機制不出色，這讓對手有機會透過「駭客戰術」限制他的發揮，同時，他防守端移動速度較慢的問題也將面臨考驗，對手勢必會試圖將他拉出禁區，利用擋拆來對抗他。「抗衡文班亞馬」已經是全NBA未來幾年內得面臨的問題，瑪拉是這屆選秀中，極少數具備足夠天賦去干擾文班亞馬的頂級新秀，勇士每季至少要和他交手2次，且季後賽也有機會對壘。在柯瑞時代下，勇士奪冠窗口得鎖定在未來2年內，大齡、具備即戰力與身材的瑪拉，既是一個能長期培養的建隊基石，也能在勇士重視傳導、跑動和防守紀律的體系中立即做出貢獻。自從威斯曼（James Wiseman）養成宣告失敗後，勇士就再也沒有找到過可靠的中鋒解答，瑪拉或許是自那之後，他們所遇過最具吸引力的選擇。