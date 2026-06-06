要注意的是，下周一起新一波鋒面雨襲台灣，且受到環境風向影響成為「滯留鋒」，豪雨狂炸全台一周

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梅雨季進入旺盛期！下周二至下周五受滯留鋒面影響，全台各地降雨明顯增多，且降雨時間長。（圖／中央氣象署提供）

▲下周受到鋒面影響，北部、中部溫度明顯下降。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署表示，周六（6月6日）隨著低壓遠離，整體雨勢趨緩；周日（6月7日）台灣位在低壓帶內，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨；，將是今年梅雨季最顯著一波雨勢。6月6日今天的天氣，氣象署指出，低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，整體雨勢較昨日趨緩、空檔增加，不過各地仍有局部陣雨出現的機率，尤其西半部山區仍易有較大雨勢，降雨機率高，外出建議仍要攜帶雨具備用。氣溫方面，大致也都回溫一些，臺灣各地高溫普遍為29至33度，低溫約24至26度。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖北部、中部空品區及馬祖、金門環境部提及，6日低氣壓逐漸遠離，環境風場轉為西南風至東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月7日明天的天氣，氣象署說明，台灣受低壓帶影響，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部因位於低壓帶輻合區內配合地形舉升，有短延時大雨或豪雨發生的機率。氣象署提醒，下周一鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後山區並有局部大雨發生的機率。下周二至下周五，西南季風影響，導致鋒面移動速度變得非常緩慢甚至停滯不前，，全台都有降雨機會，尤其是西半部及東北部地區及東部、東南部山區雨勢最明顯，雨量預測炸出一片深紅。