在紐約尼克隊於總冠軍賽首戰以105:95擊敗聖安東尼奧馬刺隊後，尼克目前以系列賽1：0領先。雙方將於台灣時間周六（6月6日）上午8:30進行第二戰。馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）試圖率隊在主場扳回一城，尼克主控布朗森（Jalen Brunson）則要挑戰客場2連勝，本場比賽由ESPN和ABC電視台進行轉播。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。
賽事基本資訊
對戰組合： 紐約尼克（系列賽 1-0 領先）vs. 聖安東尼奧馬刺
比賽時間： 台灣時間 6 月 6 日，上午 8:30
比賽地點： 聖安東尼奧馬刺主場
盤口分析： 馬刺讓 5.5 分，大小分盤為 214.5
數據對比與戰況分析
尼克隊近況： 正處於 10 連勝的高峰，近 10 場比賽場均得分高達 121.7 分，投籃命中率達 52.0%。當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）在首戰轟下 30 分，展現極佳狀態。
馬刺隊近況： 主場戰績優異（32 勝 8 敗），但首戰進攻受阻。維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在首戰貢獻 26 分，是球隊主要得分點。
攻防優勢： 尼克本賽季投籃命中率（47.8%）高於馬刺對手的防守命中率（45.1%），且目前球隊傷兵名單並無列入任何球員，陣容完整。
雙方關鍵球員
📍尼克隊
布朗森（Jalen Brunson）： 場均 26 分、6.8 次助攻，是球隊進攻核心。
布里吉斯（Mikal Bridges）： 近 10 場場均 17.7 分、1.5 次抄截。
📍馬刺隊
文班亞馬（Victor Wembanyama）： 場均 25.0 分、11.5 個籃板、3.1 次助攻。
卡斯爾（Stephon Castle）： 近 10 場場均 19.2 分、5.8 個籃板，命中率達 51.2%。
NBA總冠軍賽賠率
NBA總冠軍賽傷兵報告
紐約尼克
聖安東尼奧馬刺
2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程
紐約尼克（東區冠軍）： 首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊＋。
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。
無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。
6月6日NBA季後賽賽程表（台灣時間）
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
🟡直播平台： ESPN、 DIRECTV、fubo
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單
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對戰組合： 紐約尼克（系列賽 1-0 領先）vs. 聖安東尼奧馬刺
比賽時間： 台灣時間 6 月 6 日，上午 8:30
比賽地點： 聖安東尼奧馬刺主場
盤口分析： 馬刺讓 5.5 分，大小分盤為 214.5
尼克隊近況： 正處於 10 連勝的高峰，近 10 場比賽場均得分高達 121.7 分，投籃命中率達 52.0%。當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）在首戰轟下 30 分，展現極佳狀態。
馬刺隊近況： 主場戰績優異（32 勝 8 敗），但首戰進攻受阻。維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在首戰貢獻 26 分，是球隊主要得分點。
攻防優勢： 尼克本賽季投籃命中率（47.8%）高於馬刺對手的防守命中率（45.1%），且目前球隊傷兵名單並無列入任何球員，陣容完整。
雙方關鍵球員
📍尼克隊
布朗森（Jalen Brunson）： 場均 26 分、6.8 次助攻，是球隊進攻核心。
布里吉斯（Mikal Bridges）： 近 10 場場均 17.7 分、1.5 次抄截。
📍馬刺隊
文班亞馬（Victor Wembanyama）： 場均 25.0 分、11.5 個籃板、3.1 次助攻。
卡斯爾（Stephon Castle）： 近 10 場場均 19.2 分、5.8 個籃板，命中率達 51.2%。
|TEAMODDS
|尼克 -140
|TEAMODDS
|馬刺 +120
紐約尼克
|球員
|狀態
|
無
|
無
2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程
|場次
|賽程日期
|交戰地點
|比賽時間 (台北時間)
|G1
|6月4日 (週四)
|聖安東尼奧
|08:30
|G2
|6月6日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
|G3
|6月9日 (週二)
|紐約
|08:30
|G4
|6月11日 (週四)
|紐約
|08:30
|G5*
|6月14日 (週日)
|聖安東尼奧
|08:30
|G6*
|6月17日 (週三)
|紐約
|08:30
|G7*
|6月20日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。
無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
🟡直播平台： ESPN、 DIRECTV、fubo
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|32
|Karl-Anthony Towns
|C
|7-0
|248
|November 15, 1995
|us US
|10
|Kentucky
|23
|Mitchell Robinson
|C
|7-0
|240
|April 1, 1998
|us US
|7
|Western Kentucky
|55
|Ariel Hukporti
|C
|7-0
|246
|April 12, 2002
|de DE
|1
|50
|Trey Jemison (TW)
|C
|6-10
|270
|November 28, 1999
|us US
|2
|Clemson, UAB
|51
|Mohamed Diawara
|SF
|6-9
|225
|April 29, 2005
|fr FR
|R
|4
|Pacôme Dadiet
|SG
|6-9
|210
|July 27, 2005
|fr FR
|1
|20
|Jeremy Sochan
|PF
|6-8
|230
|May 20, 2003
|us US
|3
|Baylor
|8
|OG Anunoby
|PF
|6-7
|240
|July 17, 1997
|gb GB
|8
|Indiana
|25
|Mikal Bridges
|SF
|6-6
|209
|August 30, 1996
|us US
|7
|Villanova
|9
|Kevin McCullar Jr. (TW)
|SF
|6-6
|210
|March 15, 2001
|us US
|1
|Texas Tech, Kansas
|00
|Jordan Clarkson
|SG
|6-5
|194
|June 7, 1992
|us US
|11
|Tulsa, Missouri
|3
|Josh Hart
|SF
|6-5
|215
|March 6, 1995
|us US
|8
|Villanova
|44
|Landry Shamet
|SG
|6-5
|190
|March 13, 1997
|us US
|7
|Wichita State
|1
|Dillon Jones (TW)
|SF
|6-5
|235
|October 29, 2001
|us US
|1
|Weber State
|11
|Jalen Brunson
|PG
|6-2
|190
|August 31, 1996
|us US
|7
|Villanova
|13
|Tyler Kolek
|PG
|6-2
|195
|March 27, 2001
|us US
|1
|George Mason, Marquette
|2
|Miles McBride
|SG
|6-2
|195
|September 8, 2000
|us US
|4
|West Virginia
|5
|Jose Alvarado
|PG
|6-0
|179
|April 12, 1998
|us US
|4
|Georgia Tech
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|1
|Victor Wembanyama
|C
|7-4
|235
|January 4, 2004
|fr FR
|2
|7
|Luke Kornet
|C
|7-1
|250
|July 15, 1995
|us US
|8
|Vanderbilt
|8
|Kelly Olynyk
|C
|7-0
|240
|April 19, 1991
|ca CA
|12
|Gonzaga
|45
|Mason Plumlee
|C
|7-0
|254
|March 5, 1990
|us US
|12
|Duke
|18
|Bismack Biyombo
|C
|6-8
|255
|August 28, 1992
|cd CD
|14
|30
|Julian Champagnie
|SF
|6-7
|217
|June 29, 2001
|us US
|3
|St. John's
|40
|Harrison Barnes
|PF
|6-7
|225
|May 30, 1992
|us US
|13
|UNC
|3
|Keldon Johnson
|SF
|6-6
|220
|October 11, 1999
|us US
|6
|Kentucky
|11
|Carter Bryant
|PF
|6-6
|220
|November 26, 2005
|us US
|R
|Arizona
|5
|Stephon Castle
|PG
|6-6
|215
|November 1, 2004
|us US
|1
|UConn
|2
|Dylan Harper
|SG
|6-5
|215
|March 2, 2006
|us US
|R
|Rutgers University
|24
|Devin Vassell
|SG
|6-5
|200
|August 23, 2000
|us US
|5
|Florida State
|43
|Lindy Waters III
|SG
|6-5
|210
|July 28, 1997
|us US
|4
|Oklahoma State
|55
|Harrison Ingram (TW)
|SF
|6-5
|230
|November 27, 2002
|us US
|1
|Stanford, UNC
|Emanuel Miller (TW)
|PF
|6-5
|215
|June 19, 2000
|ca CA
|1
|Texas A&M, TCU
|25
|David Jones García (TW)
|SF
|6-4
|210
|November 24, 2001
|do DO
|R
|DePaul, St. John's, Memphis
|4
|De'Aaron Fox
|PG
|6-3
|185
|December 20, 1997
|us US
|8
|Kentucky
|0
|Jordan McLaughlin
|PG
|5-11
|185
|April 9, 1996
|us US
|6
|USC
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