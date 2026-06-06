在紐約尼克隊於總冠軍賽首戰以105:95擊敗聖安東尼奧馬刺隊後，尼克目前以系列賽1：0領先。雙方將於台灣時間周六（6月6日）上午8:30進行第二戰。馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）試圖率隊在主場扳回一城，尼克主控布朗森（Jalen Brunson）則要挑戰客場2連勝，本場比賽由ESPN和ABC電視台進行轉播。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。

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賽事基本資訊

對戰組合： 紐約尼克（系列賽 1-0 領先）vs. 聖安東尼奧馬刺

比賽時間： 台灣時間 6 月 6 日，上午 8:30

比賽地點： 聖安東尼奧馬刺主場

盤口分析： 馬刺讓 5.5 分，大小分盤為 214.5

▲2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆。（圖／取自NBA X ）
▲2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆。（圖／取自NBA X ）
數據對比與戰況分析

尼克隊近況： 正處於 10 連勝的高峰，近 10 場比賽場均得分高達 121.7 分，投籃命中率達 52.0%。當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）在首戰轟下 30 分，展現極佳狀態。

馬刺隊近況： 主場戰績優異（32 勝 8 敗），但首戰進攻受阻。維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在首戰貢獻 26 分，是球隊主要得分點。

攻防優勢： 尼克本賽季投籃命中率（47.8%）高於馬刺對手的防守命中率（45.1%），且目前球隊傷兵名單並無列入任何球員，陣容完整。

雙方關鍵球員

📍尼克隊

布朗森（Jalen Brunson）： 場均 26 分、6.8 次助攻，是球隊進攻核心。

布里吉斯（Mikal Bridges）： 近 10 場場均 17.7 分、1.5 次抄截。

📍馬刺隊

文班亞馬（Victor Wembanyama）： 場均 25.0 分、11.5 個籃板、3.1 次助攻。

卡斯爾（Stephon Castle）： 近 10 場場均 19.2 分、5.8 個籃板，命中率達 51.2%。

▲前來馬刺主場加油的修女們，已成為聖城這次季後賽的重要元素。（圖／美聯社／達志影像）
▲前來馬刺主場加油的修女們，已成為聖城這次季後賽的重要元素。（圖／美聯社／達志影像）
NBA總冠軍賽賠率

TEAMODDS
尼克 -140
TEAMODDS
馬刺 +120
NBA總冠軍賽傷兵報告

紐約尼克

球員 狀態

聖安東尼奧馬刺

球員 狀態

David Jones GarciaF

OFSAnkle

▲紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG）已按捺不住高漲的奪冠氣勢，悄悄在二手票務平台上架「總冠軍賽門票」。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG）已按捺不住高漲的奪冠氣勢，悄悄在二手票務平台上架「總冠軍賽門票」。（圖／美聯社／達志影像）

2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）

以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程

場次 賽程日期 交戰地點 比賽時間 (台北時間)
G1 6月4日 (週四) 聖安東尼奧 08:30
G2 6月6日 (週六) 聖安東尼奧 08:30
G3 6月9日 (週二) 紐約 08:30
G4 6月11日 (週四) 紐約 08:30
G5* 6月14日 (週日) 聖安東尼奧 08:30
G6* 6月17日 (週三) 紐約 08:30
G7* 6月20日 (週六) 聖安東尼奧 08:30
紐約尼克（東區冠軍）： 首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊＋。

聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。

無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。

▲紐約尼克在總冠軍賽暫時以1：0領先。（圖／取自NBA X）
▲紐約尼克在總冠軍賽暫時以1：0領先。（圖／取自NBA X）
6月6日NBA季後賽賽程表（台灣時間）

MATCHUP

TIME

紐約尼克

  @  聖安東尼奧馬刺

 8:30 AM

NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

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NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：緯來體育台 
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🟡直播平台：  ESPN、  DIRECTVfubo

紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
32 Karl-Anthony Towns C 7-0 248 November 15, 1995 us US 10 Kentucky
23 Mitchell Robinson C 7-0 240 April 1, 1998 us US 7 Western Kentucky
55 Ariel Hukporti C 7-0 246 April 12, 2002 de DE 1  
50 Trey Jemison  (TW) C 6-10 270 November 28, 1999 us US 2 ClemsonUAB
51 Mohamed Diawara SF 6-9 225 April 29, 2005 fr FR R  
4 Pacôme Dadiet SG 6-9 210 July 27, 2005 fr FR 1  
20 Jeremy Sochan PF 6-8 230 May 20, 2003 us US 3 Baylor
8 OG Anunoby PF 6-7 240 July 17, 1997 gb GB 8 Indiana
25 Mikal Bridges SF 6-6 209 August 30, 1996 us US 7 Villanova
9 Kevin McCullar Jr.  (TW) SF 6-6 210 March 15, 2001 us US 1 Texas TechKansas
00 Jordan Clarkson SG 6-5 194 June 7, 1992 us US 11 TulsaMissouri
3 Josh Hart SF 6-5 215 March 6, 1995 us US 8 Villanova
44 Landry Shamet SG 6-5 190 March 13, 1997 us US 7 Wichita State
1 Dillon Jones  (TW) SF 6-5 235 October 29, 2001 us US 1 Weber State
11 Jalen Brunson PG 6-2 190 August 31, 1996 us US 7 Villanova
13 Tyler Kolek PG 6-2 195 March 27, 2001 us US 1 George MasonMarquette
2 Miles McBride SG 6-2 195 September 8, 2000 us US 4 West Virginia
5 Jose Alvarado PG 6-0 179 April 12, 1998 us US 4 Georgia Tech
▲在布朗森帶領下，尼克隊有機會讓紐約再次偉大。（圖／美聯／達志影像）
▲在布朗森帶領下，尼克隊有機會讓紐約再次偉大。（圖／美聯／達志影像）

聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
1 Victor Wembanyama C 7-4 235 January 4, 2004 fr FR 2  
7 Luke Kornet C 7-1 250 July 15, 1995 us US 8 Vanderbilt
8 Kelly Olynyk C 7-0 240 April 19, 1991 ca CA 12 Gonzaga
45 Mason Plumlee C 7-0 254 March 5, 1990 us US 12 Duke
18 Bismack Biyombo C 6-8 255 August 28, 1992 cd CD 14  
30 Julian Champagnie SF 6-7 217 June 29, 2001 us US 3 St. John's
40 Harrison Barnes PF 6-7 225 May 30, 1992 us US 13 UNC
3 Keldon Johnson SF 6-6 220 October 11, 1999 us US 6 Kentucky
11 Carter Bryant PF 6-6 220 November 26, 2005 us US R Arizona
5 Stephon Castle PG 6-6 215 November 1, 2004 us US 1 UConn
2 Dylan Harper SG 6-5 215 March 2, 2006 us US R Rutgers University
24 Devin Vassell SG 6-5 200 August 23, 2000 us US 5 Florida State
43 Lindy Waters III SG 6-5 210 July 28, 1997 us US 4 Oklahoma State
55 Harrison Ingram  (TW) SF 6-5 230 November 27, 2002 us US 1 StanfordUNC
  Emanuel Miller  (TW) PF 6-5 215 June 19, 2000 ca CA 1 Texas A&MTCU
25 David Jones García  (TW) SF 6-4 210 November 24, 2001 do DO R DePaulSt. John'sMemphis
4 De'Aaron Fox PG 6-3 185 December 20, 1997 us US 8 Kentucky
0 Jordan McLaughlin PG 5-11 185 April 9, 1996 us US 6 USC

▲年僅22歲的馬刺天才少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在生涯第三季便帶領球隊重返總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲年僅22歲的馬刺天才少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在生涯第三季便帶領球隊重返總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...