我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年法國網球公開賽男單四強賽發生令人惋惜的突發狀況，原定於昨（5）日進行的義大利內戰，由馬泰奧·阿納爾迪（Matteo Arnaldi）對決弗拉維奧·科博利（Flavio Cobolli），因阿納爾迪突發病毒性疾病，在賽前25分鐘宣布退賽，讓科博利不戰而勝，晉級決賽。這將是科博利職業生涯首度闖入大滿貫決賽，他將在明（7）日面對德國名將亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev），爭奪法網金盃。賽後阿納爾迪與摯友科博利一同現身記者會。神情憔悴、臉色蒼白的阿納爾迪表示，他從賽前凌晨開始出現劇烈腹痛與嘔吐，直到賽前仍無法進食或飲水，甚至一站起來就感到嚴重暈眩。「我曾嘗試看自己是否能上場，但身體狀況真的無法負荷。這是正確的決定，退賽是我不希望發生在任何人身上的經歷。」阿納爾迪對現場買票進場的1.5萬名球迷表達了深切歉意，賽事主辦方也隨即宣布將退還門票費用。在公開賽年代以來，大滿貫男單四強賽出現棄賽（Walkover）的情況極為罕見，這僅是史上第三次。對於阿納爾迪而言，這趟法網之旅極為艱辛，他此前在晉級路上的總比賽時間長達19小時42分鐘，創下自1991年以來打進大滿貫四強的最長賽時紀錄，最後卻以病痛收場，令人不勝唏噓。晉級決賽的科博利表示，得知好友無法上場時幾乎要落淚。「這真的很艱難，看到他那樣我很難受。」這對從小就熟識的摯友，在記者會上刻意保持距離坐著，以防病毒傳染，展現了兩人間深厚但無奈的友誼。週日的男單決賽，將由德國第2種子茲維列夫迎戰第10種子科博利。對於茲韋列夫而言，這不僅是爭奪法網冠軍的機會，更是他距離大滿貫頭銜最接近的時刻，他誓言打破長期以來的「無冕王」魔咒；而生涯首闖大滿貫決賽的科博利，勢必將帶著阿納爾迪的那份遺憾，力求在紅土舞台上演奇蹟。