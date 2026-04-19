我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫粉絲看到帥照，留言邀請他一起遛狗，本尊竟還現身回覆。（圖／IG@zhanglinghe__1230）

因為《逐玉》大爆紅的中國男星張凌赫，最近成為新一代人氣男神。近日他在IG上分享一系列和狗狗的合照，不到一天時間就吸引超過100萬人按讚，人氣相當驚人。有粉絲趁機留言邀請他一起遛狗，沒想到竟意外釣出本人親自回覆：「我還沒狗狗」，瞬間掀起留言區粉絲大暴動，喊話：「那你遛我！」張凌赫曬出多張帥氣近照，其中和可愛小狗同框的照片格外吸睛，不少粉絲直呼畫面太療癒，也被他的高顏值與溫柔氛圍迷倒。有粉絲留言寫下：「要不要一起遛狗？」，原本只是粉絲自娛娛人，沒想到張凌赫竟現身留言區回應：「我還沒狗狗」，還附上一個張大嘴巴的表情符號，反應帶有一絲呆萌感。此話一出，立刻引發粉絲集體暴動，留言區瞬間變成大型告白現場。有人搞笑表示：「我的狗借你遛」、「沒事，我有」，大方出借家中小狗，還有不少人搶著自薦，直呼：「我當你的狗」、「那你遛我」、「你的狗在這裡呢，汪汪」，各種逗趣發言笑翻眾人。在今年初《逐玉》播出後，張凌赫人氣持續飆升，不僅拿下微博演員影響力排行榜3月冠軍，也成為小紅書中國男明星話題瀏覽量第一名，抖音相關話題播放量更突破800億，讓他短時間內漲粉超過500萬。出道6年的他，如今已躍升為紅遍全中國的一線男星。