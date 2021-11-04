林依晨師弟挑戰男男床戲　「這部位」怕癢沒空尷尬

林依晨師弟牧森首部BL愛情短片《聽不見的距離》上月於GagaOOLala正式上線，火辣的愛情動作畫面引發網路BL追劇社團熱烈討論，更有影迷紛紛開始留言敲碗，希望製作方能將這個故事題材改編成為電影或影集，讓大家一窺完整的故事。對此，牧森相當興奮，「如果真的有機會再次呈現小象這個角色，自己一定會全力以赴，帶給大家驚喜。」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-04 01:00:00
出道即嘗試BL題材，牧森表示，雖然從未嘗試過男男互動的演出，不過他非常信任葉天倫和廖堃言兩位導演的指導，現場直接溝通、套好招式就上陣演出。被問到演出床戲是否會尷尬，牧森則大方表示，兩人相處就像一對兄弟，當下並沒有想太多。在開拍前兩位演員也分享了彼此「不能觸碰的領域」，牧森害羞地說自己上半身會怕癢，擔心被碰到時會分心，不過表演科系出身的他在鏡頭前完全不害臊，更感謝龍語申專業的演技，讓他可以毫無顧慮地表現。回憶起兩人相處的過程，牧森大讚龍語申的眼睛很深邃迷人，是非常照顧人的大哥哥。
從小在傳統環境下長大的牧森表示，家人對他願意挑戰BL角色的想法相當驚訝，與平時在家的樣子完全不同，不過家人也給予他正面評價，鼓勵他繼續挑戰不同的角色。而他對於自己的演出，則謙虛地給自己及格的分數。雖然網路討論熱絡，但他卻沒空享受這些關注，短片上線的隔天立即投入新作品的拍攝，飾演軟弱的高中生，挑戰校園霸凌議題。拍攝工作的空檔，牧森也充分利用時間，報名了演員表演課培養自己的演技，希望帶給觀眾更多不同的樣貌。（編輯：楊穎軒）
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