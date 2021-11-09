不只打柯文哲名號撈過界 議員再爆資深隨扈「偷吃橘子」
曾擔任台北市長柯文哲幕僚長達六年多時間的陳文鐘，遭週刊媒體報導，因為疑似在擔任幕僚期間，打著「市長秘書」的名號身份「撈過界」，遭到他人檢舉才調離幕僚一職。對此民進黨台北市議員陳怡君則加碼爆料，以隱晦的方式直指陳文鐘不只撈過界，「還在市長辦公室偷吃橘子、沒把嘴巴擦乾淨還射後不理。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-09 15:42:08
根據《鏡週刊》報導指出，陳文鐘之所以遭到柯文哲調離現職，並非受到6年輪替的緣故，而是有警局人士向柯文哲報告，表示收到陳文鐘擔任隨扈期間撈過界、操守不佳的檢舉，讓柯文哲聽聞後大怒，決定將對方調離身邊。
不過柯文哲今（9）日下午進入議會進行施政總質詢時，議員陳怡君加碼爆料，用比喻的方式直指陳文鐘不只撈過界，「還在市長辦公室偷吃橘子，吃完以後還沒把嘴巴擦乾淨，還射後不理。」而陳怡君所說的「橘子」，似乎就是日前被爆料與柯文哲有遠親關係，在柯媽何瑞英安排下進入市長是工作的許姓機要。
針對陳怡君的爆料，陳文鐘頻頻搖頭否認，並表示會配合警方相關調查；市長柯文哲則直指陳怡君的指控太嚴重，「哪有可能？如果我有發現我早就講了。」柯文哲直言，指控他人也要有證據，至於針對週刊報導內容，柯文哲則表示「週刊跟call in節目都不要看太多。」