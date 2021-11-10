▲ 耕耘智慧製造 福特六和汽車獲「國家產業創新獎」

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由經濟部設置之「國家產業創新獎」，向來有產業創新奧斯卡獎之稱，在這兩年一度的盛會中，賴清德副總統亦親臨致詞與頒獎。
福特六和汽車智慧製造精進團隊所開發出的智慧製造升級方案充份結合新車型國產計畫，為專案展現最佳成果驗證。其透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT數位聯網」、「AI決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條彈性車身產線，創造同一條產線可容納 4 種車型同時生產的實力，且切換車型僅需 30 秒，進而提升生產管理效率，並且滿足少量多樣之市場需求。
此次福特六和汽車獲第七屆經濟部國家產業創新獎肯定之專案，結合政府、法人及國內系統整合廠商力量共同完成，培植在地系統廠商能力，帶領汽車相關供應鏈一起進行智機化升級，擴大創新效益，共同打造汽車智慧製造典範，亦獲得工業局肯定為汽車智慧生產之示範場域。
福特六和汽車始終重視市場的聲音，持續積極爭取新科技、新技術以及新產品的導入，透過產線智慧化升級，展現與全球 Ford 標準一致的製造品質。而福特六和汽車智慧製造精進團隊所開發出的智慧製造升級方案，也以優異造車品質催生了近兩年在台灣市場廣受消費者肯定，屢創銷售佳績的 Ford Focus 及 Ford Kuga。其中 Ford Focus 穩居中型房車第二高市占率，五門車型在台灣掀背車市場擁有達六成占有率，為同級中型掀背車銷售第一，亦獲 NCBS 中型房車新車車主滿意度調查第一名之佳績。