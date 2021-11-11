「第二代美國隊長」喊港獨！犯分裂國家罪被判5年9個月
（中央社記者張謙香港11日電）香港今天再有「反送中」運動支持者違反國安法罪名成立，因而被判入獄。他是人稱「第二代美國隊長」的馬俊文。
文/中央社
2021-11-11 18:49:22
綜合本地媒體的報導，被判刑的是30歲男子馬俊文，無業，被控於去年8月至11月期間，多次在街頭高呼「民族自強、香港獨立」、「香港人建國」等口號，早前被法院裁定一項煽動他人分裂國家罪名成立。
區域法院今天判處他入獄5年9個月，是繼唐英傑之後，第2名因違反國安法而被定罪及判刑的港人；相關控罪的最高刑罰是監禁10年。
馬俊文是「反送中」知名示威者，由於他參加示威時經常帶上與美國隊長有關連的道具，因此被網友稱為「第二代美國隊長」。
7月30日，24歲男子唐英傑因為煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪名成立，被高等法院判處入獄9年，是首名違反國安法被判刑的「反送中」支持者。
去年7月1日，港島有「反送中」運動遊行及示威，唐英傑當天騎著機車在灣仔街道衝向戒備的防暴警察，機車上插著「光復香港，時代革命」的旗幟。
這起事件造成3名警員受傷，唐英傑當場被攔下並被逮捕。（編輯：楊昇儒）1101111