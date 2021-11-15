手寫10張卡片贈失親孩童 「最美社工」林予晞感動滿滿
「最美社工」林予晞擔任第二屆分享愛無限公益大使，日前參與安得烈食物箱包裝志工活動的她，親手寫了10張卡片放在食物箱中，希望能給予收到食物箱的孩子們一些鼓勵及關懷。得知自己的心意順利傳達到孩子們手中，林予晞說：「很開心能把自己的心意，傳遞到這群孩子們的手中，也許只是一點點的祝賀，但希望透過這樣的方式，讓他們知道社會上還是有很多人很關心他們，更希望大家都能一人盡一點點心力，不論是捐款、或是實際參與志工活動，去幫助這些需要關懷的團體。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-15 22:00:21｜2021-11-15 22:02:43
這十位收到食物箱及愛心小卡的孩子們，皆就讀國小及國中，他們有些是單親或失親家庭，有的則是隔代教養，收入不穩定、物資匱乏，他們不求功課第一，只簡單奢望每天能溫飽過日子。探訪的社工人員表示，這些收到卡片的孩子們非常高興，大家都主動表示想回信給林予晞，感謝她準備的小驚喜。
其中還有孩子表示看過林予晞的戲劇作品，對於能收到她親筆寫下的鼓勵小卡，覺得很溫暖。孩子們也寫下了感謝的話，「謝謝妳的小禮物，我很喜歡」、「我們很喜歡姐姐的禮物，也祝妳健健康康」，看似簡單的字句，卻能感受到這群孩子們的心意，甚至他們還對社工人員說：「希望自己也能成為幫助他人的人，把幸福傳遞下去。」善的循環，讓人感受到滿滿的正能量。