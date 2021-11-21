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巷仔內／別一到投票就喊假訊息　政府要更有作為

▲政府在2018年底對於假訊息提出4個解決辦法，分別為識假、破假、抑假、懲假。（圖／翻攝自行政院網站）
▲政府在2018年底對於假訊息提出4個解決辦法，分別為識假、破假、抑假、懲假。（圖／翻攝自行政院網站）

記者王敏旭／特稿

2021-11-21 09:36:07｜2021-11-21 09:38:00

4大公投的投票日在即，蔡英文總統日前提到，公投時間越來越近，很多假訊息都跑出來，其實每到投票時，「假訊息」被廣泛討論，不論是2020年總統大選、2018年縣市長選舉都是。國外雖有假新聞規管法規，但也造成不少爭議，台灣目前沒有立法行動，但政府應該要更有作為，才能降低假訊息、假新聞的影響。

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政府在2018年底對於假訊息提出4個解決辦法，分別為識假、破假、抑假、懲假，不僅要讓民眾能辨識假訊息、建立媒體試讀，也在發現假訊息時及時澄清，並且抑制假訊息、強迫移除，最後是懲罰假訊息。不過到現在就連總統仍說接近公投就出現假訊息，顯然解決辦法未具效果。

2018年行政院針對假訊息通過《災害防救法》、《糧食管理法》、《農產品市場交易法》、《傳染病防治法》、《食品安全衛生管理法》、《核子事故緊急應變法》、《廣播電視法》等7項修法。2019年在針對《刑法》第251條與313條、《陸海空軍刑法》、《公民投票法》、《公職人員選舉罷免法》以及《總統副總統選舉罷免法》部分條文等5項修法。

政府不立專法，以修法方式對付假訊息，其實考量包含德國、馬來西亞、馬來西亞的假新聞規管法規，都造成爭議，甚至被質疑有箝制輿論自由的可能，雖然政府祭出法律是為規範假訊息，但真正培養民眾媒體識讀、資訊判讀的能力，才是分辨、防治假訊息的根本作法。

台灣雖在2002年由教育部公布「媒體素養教育政策白皮書」，2008年5月間公布微調後國中小九年一貫課程綱要，增加媒體素養基本知能。2014公布12年國民基本教育課程綱要總綱，並將科技資訊與媒體素養列為9大核心素養之一，但其內容是否能夠應付現在媒體環境，遭到質疑。

過去是媒體對閱聽人有單方面影響，現在閱聽人也可以成為自媒體，聽到不同訊息時自行分析、確認真偽，才是現在媒體識讀最重要的技能。不過現在的教學現場，有些老師認為趕課都來不及了，哪有上媒體識讀課程，且在課綱下的各版本教科書，對於相關媒體素養的培養可能只有幾頁。

新型態的媒體會日新月異，資訊只會更多，且不是只有選舉、投票才會有假訊息，徹底落實並紮根媒體識讀課程，培養對訊息懷疑、分辨的能力，才能減少假訊息干擾，因為教育是一切的根本，也是社會進步與發展的原動力。

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