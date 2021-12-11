禮物送錯就GG！4地雷物曝光　送「這個」害人麻煩纏身　

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鞋諧音為「邪」，送人鞋子意味著將「邪氣」送給對方，非常不吉利。也有另一種說法，鞋意味著「請人走路」，若給情人或伴侶送鞋，則預示此情不長。若真的要送，對方就要回贈一枚銅板，意味買走禮物，避開忌諱。
禁忌2：枕頭
送人枕頭通常代表希望對方安穩休息、多放鬆，但也可能代表將「高枕無憂」的生活送出，未來的日子可能會麻煩不斷。不過，枕頭也有「同床共枕」之意，送戀人或伴侶枕頭就沒有這個禁忌。
禁忌3：花
送花並無不妥，也有人會以花寄情，讓花語乘載心意送給他人。但是要注意，不同文化中花的含意也有所不同。比方說優雅高潔與象徵長壽的菊花，在法國被用來祭奠亡者，拿來送人非常無禮；而在中華文化中則要避開整束白花，因此，送花一定要先確認清楚再送。
禁忌4：刀劍
有些人會在結婚、喬遷等時日送整套廚房刀叉組，看似實用，但刀象徵著「一刀兩斷」，意喻關係終結、分道揚鑣，很不吉利，如果真的想送，可以取一條繩子打個結，再用刀剪開，意喻「解開心結」，化解禁忌。
送朋友：宜「食用」、「實用」
若是要好的朋友，可以依照對方的好惡挑選禮物；但不相熟的朋友，又有送禮需求時，就可以選擇實用的生活用品，諸如小型電器（電動牙刷、藍芽音響或耳機）、碗盤組等，較不容易踩雷。吃食類也是相對安全的選擇，像是包裝精美茶葉禮盒、伴手禮都是不錯的選擇。
長輩安全牌：宜送「健康」禮品
身體健康相關的物品是送給長輩最安全的禮物選擇，如天冷時可以送保暖配件，圍巾、毛帽、電熱毯等；另外年紀越大，筋骨容易痠痛，也更容易疲勞，因此按摩用具也是貼心禮品。（實習編輯：王思琴）