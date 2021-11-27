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今日來講股／分析師：元宇宙大概念　低軌衛星才是真商機

▲近來除了「元宇宙」外，低軌衛星概念股也成為熱門焦點。由於低軌衛星在5G時代中，解決通訊上死角問題，因此被大眾看好是真商機。圖為spaceX（圖／美聯社／達志影像）
▲近來除了「元宇宙」外，低軌衛星概念股也成為熱門焦點。由於低軌衛星在5G時代中，解決通訊上死角問題，因此被大眾看好是真商機。圖為spaceX（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2021-11-27 20:00:00

近來除了「元宇宙」外，低軌衛星概念股也成為熱門焦點。由於低軌衛星在5G時代中，解決通訊上死角問題，因此被大眾看好是真商機。分析師指出，元宇宙也需要傳輸，未來通訊品質勢必得提升，而低軌衛星就像是「必需品」一樣，能解決此一問題，預估未來3到5年內就能慢慢普及，也因此相關概念股如華通、同欣電、台揚與起碁，都陸續挹注營運動能。

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啟發投顧分析師莊佳螢表示，元宇宙是最近最夯的題材，低軌衛星可說是其中一員，且重要性很高，主要是元宇宙也需要傳輸，未來進入虛擬世界，提升通訊傳輸品質勢在必行，效能與頻寬都得加強。雖然現在有很多廠商推出VR裝置，但要普及需要時間醞釀，低軌道衛星不一樣的是，未來3年到5年內就可以慢慢去普及。

莊佳螢指出，因為特斯拉創辦人馬斯克的星鏈計畫，早在幾年前就已經開始發射低軌衛星，他也跟許多國家簽約，台灣也有供應鏈廠商，而市場估計3年到5年內可普及，主要是看好可導入新的商業模式，因為日常生活中不論是手機或是上網，都需要通訊的提升，尤其疫情之後、5G時代，遠距會議與線上教學的需求越來越高，都顯出低軌道衛星的重要性。

「低軌道衛星相較於元宇宙，比較像是必需品」莊佳螢強調低軌道衛星與大家生活比較貼近一點，未來通訊技術提升、低軌道衛星又大量發送，效能大幅提升，成本也會大大降低，普及率可想而知也會逐漸增加，難怪和碩董事長童子賢也曾說，衛星通訊未來5年內產值將不輸半導體，是台灣科技業必須把握的機會。

莊佳螢表示，也因此低軌道衛星概念股被視為是2022年明星產業，而台灣在低軌道衛星領域上範圍很廣，如晶片、記憶體、電路板、高頻通訊、微波元件、基地台、功率元件還有散熱模組。如馬斯克的spaceX天上的衛星或是地面接收，內部所需的PCB板，有超過9成皆由華通供應，等於直接受惠，也帶動華通連3個月營收創新高。

莊佳螢補充，另外RF低軌道衛星收發模組同欣電，其產品同樣也是低軌道衛星不可或缺的關鍵元件之一。而在中低價股中，其實也可以留意基地塔台的部分，包含小型衛星站基地台的台揚，以及同樣是星鏈計畫重要供應路由器的啟碁，不僅大大貢獻啟碁下半年營收，第三季也改寫新高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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