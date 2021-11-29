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瑞典極右政黨預算案過關受鼓舞　為政局增添變數

▲瑞典在野黨團預算案24日通過，主導預算案的極右政黨瑞典民主黨大受鼓舞，預計在國會與明年大選取得更多談判籌碼與主導權。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典在野黨團預算案24日通過，主導預算案的極右政黨瑞典民主黨大受鼓舞，預計在國會與明年大選取得更多談判籌碼與主導權。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 10:34:59

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電）瑞典在野黨團預算案24日通過，主導預算案的極右政黨瑞典民主黨大受鼓舞，預計在國會與明年大選取得更多談判籌碼與主導權，為選舉前後的政局增添更多變數。

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瑞典國會24日投票通過繼續支持社會民主黨（Social Democrats）領導政府。前總理勒夫文（Stefan Lofven）辭職下台後，繼任者社民黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）成為瑞典史上第一位女總理。

然而，當天下午通過由包括瑞典民主黨（Sweden Democrats）在內的右派在野黨團提出的預算案，以致聯合政府中的綠黨決定退出執政。安德森基於憲政慣例宣布下台，表達重新組織單一政黨內閣，瑞典國會將在29日重新投票。

這份由瑞典民主黨所主導的預算案大致上跟執政黨團提出的預算案出入不大，主要差異與爭執點在於在野黨團版本的預算案強調降低燃油稅、所得稅減免以及增加警察薪水。

其中所得稅減免的新政策被批評將會加劇社會差異。執政黨團批評在野黨團的所得稅減免只照顧到工作者，而沒有將長期生病、身心障礙者的補助收入納入減免範圍，將會增加工作者與因故無業者的貧富差距。

在野黨團的解釋則是，此政策是為了增加工作動力，減少社會福利系統的壓力。

綠黨因為不願意執行這樣的政策而退出執政。根據瑞典「晚報」（Aftonbladet）28日所做的民調顯示，有55%的民眾認為綠黨退出聯合政府的選擇是對的；綠黨大部分的支持者也支持這個決定。

瑞典國會中仍然有很多政黨選擇不與有納粹背景、種族主義色彩的瑞典民主黨接觸。

第一個開始跟瑞典民主黨談判、合作的偏右政黨瑞典保守黨（Moderate Party）黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）已表示，明年大選後若由他出任總理組閣，將不會邀請瑞典民主黨入閣。

瑞典民主黨因為預算案通過而大受鼓舞，負責預算案協商與擬定的瑞典民主黨經濟政策發言人霍斯特德（Oscar Sjöstedt）今天接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，若瑞典民主黨不得入閣，那麼保守黨與其他執政黨就得接受未來的協商將會變得更加複雜，他們也可能要求各種政策的協商結果必須有合約保障。

瑞典民主黨目前是國會中第三大黨，一共有62個席次，只比第二大黨保守黨差了8席。（編輯：林憬屏）1101129

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