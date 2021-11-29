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洗刷冤屈又獲獎　游錫堃宴請翁啟惠賀「雙喜臨門」　

▲立法院長游錫堃（右2）在立法院為翁啟惠（左2）舉辦祝賀餐會，並邀請立法院前院長王金平（左1）、蘇嘉全（右1）到場。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.29）
▲立法院長游錫堃（右2）在立法院為翁啟惠（左2）舉辦祝賀餐會，並邀請立法院前院長王金平（左1）、蘇嘉全（右1）到場。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.29）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-29 13:14:06

中研院前院長翁啟惠獲威爾許化學獎，立法院長游錫堃今（29）日在立法院舉行祝賀餐會，並邀請立法院前院長王金平、蘇嘉全到場。游錫堃說，翁啟惠近來「雙喜臨門」，2年前官司獲判無罪，今年3月監察院認定翁沒有財產申報不實、沒有違反公職人員利益衝突迴避法，浩鼎案相關人員也都無罪確定，國家終於為翁會長洗刷冤屈還清白。

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翁啟惠今到立法院出席餐會，會前被媒體問到，現在又有變種病毒Omicron，有沒計畫協助開發新藥。翁啟惠則說，這個可能要進一步了解。隨後翁啟惠就快步進入會場，與游錫堃等人打招呼。

游錫堃致詞時表示，翁啟惠是國際聞名傑出科學家，除了獲獎也洗刷冤屈，雖然遲來正義不是正義，但他仍然感到高興，特別與王院長、蘇院長邀請大家道賀，不過因為疫情影響讓道賀有點慢。

游錫堃說，他跟翁會長沒有交情，是王金平請他擔任醫療科技展大會主席，才認識翁啟惠。翁獲得美國威爾許化學獎殊榮，這是科學家夢寐以求的獎項，不但是台灣第一人，也是華人文化圈第一人，威爾許化學獎肯定，更是諾貝爾獎的前奏。

翁啟惠笑說，沒想到會提到過去愉快跟不愉快的事情，他感謝3名院長願意擔任生策會舉辦的醫療科技展的大會主席。生策會跟生策中心在王金平創辦之後貢獻非常大，而3名院長讓生策會在推進台灣生醫產業的過程能夠更順暢。

翁啟惠指出，2000年人類基因定序後，帶入個人化跟精準醫療新紀元，也對於生命有更進一步的了解，並對疾病形成也比較有深刻的認識。5年前舉辦醫療科技展時，就看到數位科技已經進到醫療。

王金平則說，3名前後任立法院長邀請聚餐是空前絕後，就是要感謝翁啟惠，在新藥、疫苗開發上有革命性突破，才能獲得國際這麼大的肯定。

游錫堃表示，今年台灣醫療科技展將在12月2日舉辦，他以大會主席身分邀請大家前往參加，相信在國家生技醫療產業策進會董事長王金平、會長翁啟惠引領之下，大健康產業不僅有助於國人健康福祉，也可望成為另一座台灣護國神山。

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