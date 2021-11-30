軍備局202廠兵器館首度公開　連共軍槍械都有

位於南港的國防部軍備局202廠內的兵器館，今（30）日首次開放媒體參觀，內容包含各國製造的步槍與彈藥，甚至連共軍制式槍械都有收藏。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-30 13:10:45
軍備局202廠兵器館於民國98年(2009年)1月落成，典藏300餘件各式兵器，按種類、國別分類，並以編年方式館藏。在國造手槍方面，包括左輪手槍、仿自美國M1911A1手槍的T51式0.45吋手槍、軍備局205廠研製，國軍現役T75式9公厘手槍；國造長槍包括使用北約標準7.62公厘口徑子彈的57式半自動步槍，以及57甲式附兩角架及手槍式握柄，可全自動射擊，射擊後座力大的57式半自動步槍曾是許多4及5年級役男當兵回憶。
館藏外造手槍包括德國9公厘魯格手槍、美製M1911式0.45手槍、德國華勒P38式9公厘手槍，奧地利克拉克(Glock)17半自動手槍，以及各式轉輪手槍。其中部分館藏外造手槍為外國元首贈予國軍將領，因1983年實施《槍砲彈藥刀械管制條例》後，而將收藏捐出來。
值得注意的是，軍備局202廠兵器館也收藏共軍與俄羅斯製式槍械，包括最著名的AK47步槍與中國生產的仿製品，在許多第三世界戰爭中，AK47步槍隨處可見，就連越戰期間美軍一度嫌棄M16步槍在戰場上故障率太高，也曾使用越共遺棄AK47步槍迎敵。至於共軍現役新式95式與03式步槍，目前軍備局仍未有館藏。