48歲影后健康亮紅燈　無助求救：我徹底絕望

48歲的大陸女星李冰冰出道27年，她從小功課優異，但因為家境貧困，媽媽還因為心臟開刀住院，讓當時考上上海戲劇學院的她打算放棄，但李冰冰的爸爸不願意女兒拋棄夢想，僅說了一句：「別人家孩子想考考不上，我們家孩子考上了還不去，砸鍋賣鐵都讓妳去。」最後李冰冰順利進上海戲劇學院就讀。李冰冰日前拍完陸綜《奇遇·人間角落》後，有感而發地在微博上透露自己和家人的關係，也自爆近年來健康亮起紅燈，讓她感到相當絕望。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-01 13:05:12
李冰冰透露：「這幾年我的身體一直不太好，一直看病，檢查下來又沒什麼大的毛病。但卻總是莫名其妙的就容易疲倦，眼睛疼、沒力氣、脆弱、敏感、怕冷怕風、最可怕的是沒有睡眠。」但無論是靠吃安眠藥、看書、聽音樂、數羊、聽英文、聽相聲等方式都沒用，連向朋友求救後，對方介紹一個治療睡眠的醫生給李冰冰，最後都是以失敗告終，「我徹底絕望了。絕望，是因為這麼重的藥都睡不著，那以後我該怎麼辦？我怕極了，怕床，怕看到該要去睡覺的時間，我清楚地意識到這狀態不對。」
除了身體狀況外，李冰冰也表示自己和家人的關係是「明明很是相互惦念，卻偏要選擇互相傷害」，她表示爸爸的個性很固執，這幾年父女關係非常緊張，2人常常會因為爸爸沒有按照李冰冰的想法照顧自己而起爭執，連妹妹都勸李冰冰不要試圖改變已經70歲的老父親。後來李冰冰學會後退一步，2人的關係也舒緩許多，讓她意識到「孝順」不只要孝、還要順，「爸爸媽媽都是那種不會把愛說出口，不會表達的人，但是心裡還是很愛你們的。」