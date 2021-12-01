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新抗原的設計檢測：為了發展保護delta 病毒株的疫苗，設計並製作出 delta 病毒株RBD三聚體做為抗原，並於293F細胞株中成功大量製造。
新的噴鼻投予路徑：很多民眾對於疫苗抗拒的原因之一就是怕打針，不管是怕痛或是對於侵入人體的抗拒，鼻噴疫苗的高安全性可提高疫苗施打意願，解決目前新冠疫苗每半年至一年就必須重新施打來維持保護力的困境，不但商業價值相對高，且對於疫苗的普及性及便利性也大幅提升。delta 病毒株RBD三聚體噴鼻疫苗已在老鼠實驗中，初步獲得驗證可行。
中和抗體快速檢測：中和抗體反應對新冠肺炎的保護力。但測中和抗體必須進第三級實驗室，利用活病毒做實驗才能檢驗，十分繁瑣。而競爭型ELISA套組用以測量中和抗體，初步看來可以正確反應第三級實驗室的中和抗體。
ELISA套組 大量快速篩檢、篩選用藥
由於目前流行delta 病毒株，因此，特別開發可測量delta病毒株中和抗體的ELISA套組，可以快速大量篩檢抗體，方便疫苗臨床試驗廠商或ㄧ般民眾使用。此ELISA套組也可應用於藥廠來篩選抗新冠肺炎藥物，將患者血清步驟改以小分子藥物或蛋白質藥物來做測試，如此可大量篩選找出最有效之抗新冠肺炎藥物。
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗自主開發 台大新抗原與新檢測上路
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