變頻冷氣「1品牌」賣1萬6還能聲控！爽吹5年沒壞　師傅拆開也讚嘆

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube頻道「空調小教室」擁有多年洗冷氣經驗的師傅老柯，近期接到一個特殊案件，一位民眾家中裝了好幾台小米冷氣，使用了5年之後，打算要洗冷氣清潔。
老柯抵達案場後，聽了屋主分享使用這4、5年下來的經驗，對方表示每天開8小時5年都沒出過什麼問題，而客廳較大台的小米冷氣，今年一月份使用暖氣的耗電大約是80度電，主臥較小台的冷氣，4月份使用一個月耗電度數是44度，老柯也認為「比很多品牌要來得省電」。
此外，這位客人主臥室的冷氣價格含安裝1萬6千元台幣，雖然是「雲米」navi2型號，但是一樣能搭配小米小愛管家，進行聲控開關機。聽完後也讓老柯驚呼，「一台便宜的冷氣能做成這樣，每天開8小時5年都沒壞的情況下，這cp值還真的是挺高的」。
冷氣便宜並非無敵！少見品牌藏「維修隱憂」
老柯進行這幾台雲米冷氣拆解、清洗作業之後，發現這些冷氣內部與一般市面上大陸機型相差不大，但電腦的插線稍微複雜一點，拆解起來較麻煩一點，不過整體來說也讓他有點驚艷，因為金屬、塑料材質都還算不錯，客人使用5年，金屬都沒出現脆化，塑膠風扇片洗完後也是全白，沒有髒污殘留問題，「可見在產品製程上面，有多加了幾道工序」。
不過記者實際查詢後，小米在台灣並沒有官方販售冷氣的通路，大多都是由小型經銷商自行進貨、代購，因此售後服務、保固維修等條件可能會有些疑慮。
因此老柯也認為，「一但發生故障，基本上就廢了，雖然說淘寶可能買得到材料，但等到料來，你可能已經熱到昏頭了，購買前請記得產品雖好，但故障基本上沒人會修，就算會修材料也要等」，而老柯同樣也苦笑表示，未來不會再接洗小米冷看，「洗兩台的時間我可以洗5台大金」。
不少家中有裝設小米冷氣的民眾，看完也出聲分享使用心得「價格很香！1萬多就算5年壞掉換一台新的還是划算！」、「開頭的小愛同學，也把我家冷氣關了」、「這台開暖氣也非常省電，但是有一個缺點，室外機開暖氣跟日系品牌比起來會稍微大聲一點」。