航空母艦還是奶茶同盟？全球臺北論壇探討台灣的國際印象

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台灣世代智庫舉辦第十三屆《全球臺北論壇》活動，主辦單位表示，台灣因國際地位特殊，多數主流國際媒體多從國際關係的視野及少數觀光旅遊專題介紹台灣。此舉限縮了國際社會對台灣的想像與理解：在政治上，台灣面對威權國家是「不沉的航空母艦」；而在通俗文化上，台灣的印象似乎就停留在「珍珠奶茶」，但作為一個民主且具有多元文化的國家，台灣的故事應有更多元內涵。也因此特別規劃這次的主題，邀請4名在台灣的外文媒體工作者，分享他們在台灣的故事與經驗，讓參與者可以回饋與反思，藉此讓更多的外國友人認識台灣。
阮安祖表示，他來台灣25年，從一開始的廣播製作到電視節目的製作，現在協助Taiwan Plus，而這個平台最重要的功能就是向外界介紹台灣，也因為台灣的言論自由，所以對任何事務的報導都是很自然的，他也希望能透過這個平台代表台灣人民向世界發聲，分享他在台灣多年的經驗。劉光瑩指出，希望讓台灣更多的故事可以被世界看見，除了時事脈絡之外，他們也規劃了很多外國媒體較無涉略的議題，像是台灣房價、香港學生赴台就讀現象等問題，介紹給國際讀者，現在也透過視覺化的方式來與讀者分享相關的數據分析，而這樣的做法也吸引到國外的媒體和官方單位的引用，增加了台灣的曝光度。
譚雲福則認為，現在台灣推廣新南向政策，但對於人才培育做得不夠。缺乏新南向國家的語言人才就是一個問題。而移工與新住民是潛在新南向人才，他們其實就是最佳的台灣推廣者。蔣曜宇則表示，以台灣觀點說服世界這件事是重要的，而這中間要直接與受眾對話獲得回饋更加重要。
臺灣亞洲交流基金會執行長楊昊認為，台灣的多元議題都是屬於共同所在區域所追求的價值，未來更應該藉由新南向政策與傳播力量的結合，讓印太地區有更強的凝聚力。楊昊也強調，台灣的社會與政府在推進的諸多議題，例如人權、永續、移工權利、多元社會等，都是屬於共同所在區域所追求的價值。楊昊認為，新南向政策與傳播力量的結合，與印太地區邁向共同進步的未來。
台灣世代智庫執行長陳冠廷指出，這次活動討論的主題呈現了台灣長久以來在國際上定位特殊的一面，希望未來當國際社會看到台灣的時候，不要再以中國為座標，現在的台灣的特色包含產業、文化、藝術、經濟等軟實力的發揮，在區域上台灣也具備獨特的地理環境。未來希望能透過更多元的方式與國際平台，讓世界可以看到更完整、更具豐富面貌的台灣，並與世界創造更緊密的連結，讓台灣的自信展示給全世界。