老婆和媽媽同時煮飯！男「1決定」掀家庭革命：我做錯嗎
婚後的婆媳關係要維持平衡已經是一大挑戰，若打理不善更可能導致婚姻出現危機。就有位男網友訴苦「老婆和媽媽同時煮飯」意外掀起家庭革命，然而詳細經過曝光他卻被眾多網友吐槽「豬隊友」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 17:39:33
一名男子在臉書《爆怨公社》講述事發經過，「目前跟老婆與我媽媽住同棟不同樓層，當天剛好媽媽與老婆同時都有煮飯，下班就先到1樓吃媽媽煮的飯，打算接著上2樓再吃老婆煮的，沒想到過程中突然收到老婆傳來訊息，她不爽我沒有直接回家吃飯，氣到放話說要離婚，是我做錯什麼事情嗎，還是她沒事找事吵？」
而原PO貼出的對話內容中，老婆先是傳訊「我不是有煮？你不上來？」結果前者卻回應「媽媽也有煮」。讓老婆崩潰回嗆「昨天都跟你說要煮了，你也跟我說好，現在要這樣，唉，真的想離婚了，跟你一點都不快樂，算了啦，你別上來了，我們慢慢分居、離開好了」。
詳細經過曝光後，這位身為夾心餅乾的老公，立刻被不少網友吐槽「生氣很正常的，如果昨晚已經說好了，今日也煮了，結果偏偏跑去媽媽那邊吃，當然會不爽」、「並不是因為吃頓飯就要離婚，跟你一點都不快樂才是重點」、「發生婆媳問題的根源就在你」、「不會回說陪媽媽聊一下天，等等再回去吃飯嗎？這麼簡單的事，搞這麼複雜」、「婆媳問題就你造成的，離婚也好，老婆真可憐」。（編輯：潘毅）