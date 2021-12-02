高嘉瑜遭家暴痛打　王婉諭呼籲修專法防親密暴力

王婉諭提出數據指出，根據衛福部每4年進行一次的「台灣婦女遭受親密關係暴力最新調查報告」，每5名女性中有 1 人在一生中可能遭受親密關係暴力；根據衛福部保護司統計，親密關係型態的家庭暴力案件，近十年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數也微幅上升，一方面反映出台灣近年來通報意識的提升，但同時也應同步檢視，被害人遭遇家庭暴力事件後會所需的多樣扶助，第一線的人力、資源是否充足。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有鑑於《侵害性私密影像防制條例》專法的必要性與迫切性，王婉諭表示，正在研擬專法，務必讓所有身受數位性暴力行為威脅的被害人，有更周全的保護。
婦女救援基金會杜瑛秋執行長認為，在高嘉瑜的案件中，檢警迅速搜索扣押加害人的設備以保全證據，值得肯定，然而在婦援會實務經驗觀察，平時偵辦速度並無法達到同等程度，期盼能夠進一步補足相關人力資源。另外，若高嘉瑜遭監禁期間，飯店的工作人員如有發覺異狀，其實最有機會及時給予協助，婦女救援基金會正在推行「友善路人甲計畫」，就是希望一般民眾都能發揮雞婆的力量，在第一時間終止暴力。
勵馨社會福利事業基金會王玥好執行長指出，從實務工作上發現，非同居家暴案件呈現逐年上升，一年約有10%是非同居案件，而非同居的親密關係暴力中，相對人常用言語威脅、跟蹤騷擾、性私密影像、GPS定位等方式騷擾受害者，除了加害人的刑罰外，在創傷輔導的過程中也有諮商師提及，倘若影像不下架，傷害的根源也不會消失，因此，推展私密影像下架的措施真的非常重要。
王玥好提到，從高嘉瑜昨日不斷道歉的反應，可以感受到她的愧疚跟自責，而這樣檢討自己是否做錯什麼心路歷程，其實是不分背景的，也因此未來仍期盼翻轉檢討被害人的現象，用行動來支持他們。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110