T68步槍胎死腹中　國造唯一犢牛式步槍成絕響　

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新步槍定名為68式（T68）步槍，聯勤一共研發出2種款式68式步槍，一款是68式代用機槍，可加裝2.75倍瞄準鏡，另一款是68乙式步槍。68式步槍除槍管、節套、腳架和瓦斯缸管外，其餘零組件都是塑膠材質，彈匣更是當時相當前衛的透明塑膠彈匣設計，射擊時能夠清楚子彈數量。在當時陸軍總司令郝柏村親自帶槍交辦下，聯勤進行68式代用機槍與57甲式步槍、68乙式步槍與65式步槍進行戰術驗證測試。
聯勤評估指出，68式較65式步槍短20公分，便於攜帶；全槍重心後移，後座力亦小，射擊時握持穩固，68式步槍更換槍管容易，適合長時間射擊、68式槍背帶設計使持槍時槍口朝上，便於搜索時立刻轉換為腰射姿勢。民國69年(1980年)4月聯勤完成500把試製槍生產，交付陸戰隊與陸軍進行測試。
根據陸軍測試得出凸形槍托不易貼腮瞄準、槍托太大太寬無法抵緊肩窩、更換彈匣不方便，常須兩手操作，槍托太大，刺槍時無法著力等15項缺失。雖然聯勤提出試製槍射擊25000發沒有故障的數據，但是68式步槍大量使用塑膠材料，陸軍有著發生故障甚至膛炸的疑慮。1982年，當時升任參謀總長的郝柏村裁示10萬把65式步槍生產繼續， 68式步槍繼續研改，未來以裝甲、空特部隊使用為主。
在68式步槍研製過程中，史泰爾原廠對於聯勤仿製AUG步槍一直不滿，要求聯勤必須支付權利金或授權生產。不過，聯勤以68式之設計、用料與AUG步槍有許多不同之處為由，否認「山寨」，專利權爭議一直未能解決。由於專利權爭議無法解決，陸軍又不願下訂單生產，最後取消68式步槍後續生產計畫，68式樣品槍軍備局202、205廠各收藏1把，兵工學校收藏2把，其餘試製槍大多集中於步兵學校教勤營保管。