全馬、半馬完賽時間怎預測？　關鍵在最大攝氧量

(Daniels’Running Formula) Jack Daniels, PhD



https://www.docdroid.net/anIO8Wt/daniels-running-formula-pdf



The term VDOT was originally used as a short form for the VO2max value, to which it is related.



方法1: 跑步機上跑1500公尺,查表(如1500公尺跑8:30,則預估半程馬拉松約需2:21:04,馬拉松約需4:49:17)



方法2: 跑步機上跑1500公尺同時戴上Garmin vivosmart4,手機下載Garmin connect,跑步完查看最大攝氧量。(可能會因監測時間太短而沒有數據)



方法3: 若受測者有智能錶, 查VO2 max(VDOT)。