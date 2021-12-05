校園打第2劑BNT　教部：避開期末考修業式學測

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教育部函文指出，青少年接種mRNA疫苗後可能出現罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，而接種第2劑後發生比率高於第1劑，因此修訂BNT疫苗接種意願書，請地方政府教育局處與學校將接種須知提供家長參考，讓家長充分評估並決定是否讓子女接種。
家長詳閱新版意願書後，可選擇校園集中接種或合約醫療院所接種，由學校收回意願書並彙整統計意願人數，提供校園接種意願名冊給轄區衛生局。教育部表示，比照第1劑接種作業，仍由學校與轄區衛生局協調，於12月20日起陸續安排合約醫療院所至校園集中接種第2劑。
教育部提到，學校與轄區衛生局規劃集中接種時，建議學生接種2劑BNT疫苗時間應間隔12週以上，如遇重要行事曆（如期末考、修業式、學測、寒假等），請盡量避開安排；未參加校園集中接種的青少年，可由家長至公費疫苗預約平台進行意願登記和後續預約接種。
配合12至17歲青少年接種第2劑BNT疫苗，教育部指出，學生無論在校或至醫療院所接種，接種疫苗後如有不良反應，皆可向學校申請疫苗假，以3天為原則（含接種日），必要時可延長且不列出缺席記錄；學校也應持續針對學生接種疫苗30天內發生不良反應且需就醫的人數進行校安通報。
另外，因應COVID-19新變異株Omicron疫情，教育部也發函提醒大專校院和高中以下學校，請符合第2劑疫苗接種週數的教職員工，儘速預約接種第2劑疫苗。（編輯：黃世雅）1101205