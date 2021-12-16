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藍碳寶藏／舊照曝光！合歡山皚皚白雪媲美國外　今剩回憶

▲不要懷疑，這是1981年的合歡山雪景，當年是國內著名滑雪場，但因氣候變遷，如今已很難想像。滑雪協會吳永義提供
▲不要懷疑，這是1981年的合歡山雪景，當年是國內著名滑雪場，但因氣候變遷，如今已很難想像。滑雪協會吳永義提供

何哲欣／專題報導

2021-12-16 12:10:00｜2021-12-16 12:28:54

國發會十月底在臉書分享合歡山的雪景照片，讓網友一陣驚嘆。三、四十年前，合歡山確實有座媲美國外的滑雪場，每年冬天山頭白雪皚皚，夢幻仙境美景讓合歡山成了國內滑雪勝地。《NOWnews今日新聞》專訪滑雪滑草協會，秘書長陳金盈回憶，當時雪量之大，積雪可達三、四個月不融化，還可以從武嶺一口氣滑十公里。不過隨著氣候變遷，當年的雪景已成回憶，如今人們也難以想像。

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▲1981年合歡山雪景。滑雪協會吳永義提供
▲1981年合歡山雪景，大雪掩蓋山頭，可以滑下山10公里。滑雪協會吳永義提供
一路直上合歡山群峰的台14甲線，因交通便利，每到冬季又常下雪，國軍在遷台後不久，就在合歡山設立寒訓基地，不久後，滑雪委員會成立，周邊的松雪樓、滑雪訓練中心（滑雪山莊前身）也在政府支持下陸續完工落成，1960到1970年代，台灣的滑雪運動蓬勃發展。

▲1983年合歡山雪景。滑雪協會吳永毅提供
▲1983年合歡山雪景，當年雪超厚，有時甚至要三、四個月才會融化。滑雪協會吳永義提供
▲1983年合歡山雪景。滑雪協會吳永毅提供
▲1983年合歡山雪景，當年國人常上山滑雪。滑雪協會吳永義提供
▲1983年合歡山雪景。滑雪協會吳永毅提供
▲1983年合歡山雪景，滑雪山莊是追雪族重要據點。滑雪協會吳永義提供
▲1983年合歡山雪景。滑雪協會吳永毅提供
▲1983年合歡山雪景，遊客可從松雪樓一路往下滑。滑雪協會吳永義提供
▲1986年合歡山雪景。滑雪協會吳永議提供
▲1986年合歡山雪景，冰封滑雪山莊，像極了糖霜。滑雪協會吳永義提供
▲1986年合歡山雪景。滑雪協會吳永議提供
▲1986年合歡山雪景，當年滑雪相當風行。滑雪協會吳永義提供
▲1986年合歡山雪景。滑雪協會吳永議提供
▲1986年合歡山雪景，當年國人不用出國就能追雪。滑雪協會吳永義提供
▲1980年第三屆中正盃滑雪錦標賽在合歡山。滑雪協會吳永義提供
▲1980年第三屆中正盃滑雪錦標賽在合歡山。滑雪協會吳永義提供
松雪樓後方的合歡山東峰步道約5百公尺處，還留有當年滑雪場纜車站的遺跡。陳金盈說，以前合歡山有三條滑雪道，一條從松雪樓後方滑到滑雪山莊，另一條從武陵往山下滑約10公里，除了是國軍寒訓基地滑雪道外，每年也會固定舉辦中正盃滑雪錦標賽，還有一條是從石門山往左滑到合歡溪，專供雪車雪橇使用，但在1990年代之後，雪量漸減，滑雪活動逐漸停辦，滑雪協會也轉型為滑雪滑草協會。

談到當年的雪景，陳金盈的語氣仍滿是興奮。「以前滑雪，是可以從一月滑到三月，還曾遇過三月下大雪，20幾天才融化，車子停在松雪樓門口，會被滅頂！要找東西把車子挖出來。」

「現在大家都以為要去國外才能滑雪，其實合歡山也曾經有很棒的滑雪場，雪最多的時候可以從松雪樓滑到大禹嶺，可以滑10公里！」陳金盈深深嘆了一口氣。

雖然台灣最近幾年雪線下降，有時冬季連陽明山都會下雪，但看在陳金盈眼裡，一方面很開心雪又回來了，一方面卻也憂心，極端氣候越來越明顯，週期越來越短，地球要進入小冰河期，「電影《明天過後》的劇情快要出現。」他提醒大家，氣候變遷跟大家都有關係，減少地球暖化是大家的責任，節能減碳要從自己做起。

台灣的氣候暖化有多嚴重？根據《中央氣象局氣候年報》，「2020年平均溫度為攝氏24.6度，較氣候平均值偏高攝氏1度，為歷史紀錄上最熱的一年且自 1998年以來，除 2011 年較為偏冷外，其餘年份氣溫均高於氣候平均值。」

甚至在極端高溫統計，2020年高溫(日絕對最高溫≧攝氏35度)日數，全台25氣象站有19站站高溫日數多於或接近氣候平均值。「其中，台北站年高溫日數達 88 日，為全台高溫日數最多的氣象站，比氣候平均值 28.1 日多出 59.9 日，並達該站設站以來年高溫日數第1多。」

綠色和平組織去年發表報告指出，台灣周遭海域的海平面近20年期間上升速度為每年3.4公釐，為世界平均的兩倍，到了2050年台灣本島淹水面積將高達約1398.11平方公里，佔全島面積約4%，受影響人數約120萬人、佔全台人口的 5%「受影響面積最大的台南市約426.25平方公里，台中市是次多136.93平方公里。受影響人口最多為新北市75萬人，次多為台北市44萬人。」

東海大學生命科學系副教授劉少倫說，地球越來越熱，很有可能地球的穩定性有一天會超過臨界值，「如果被全球暖化打破，原本的春夏秋冬，春天不見了變夏天，接著直接進入很寒冷的冬天，35度（氣溫）瞬間變15度，季節變化很混亂。」

他以魚缸當例子，養魚的人都可能會遇到倒缸，可能突然之間魚缸內的生態平衡被破壞，整缸魚都死了，「如果地球也超出負荷，人類文明可能會出現危機，到時候可能連『存活』這件事，都很難做到。」劉少倫憂心忡忡地說著。

▲合歡山纜車遺址。資料照片（何哲欣攝，2018年5月26日）
▲合歡山纜車遺址。資料照片（何哲欣攝，2018年5月26日）
▲合歡山纜車遺址。資料照片（何哲欣攝，2018年5月26日）
▲合歡山東峰往下看，如今只見纜車遺跡，雪景成追憶。資料照片（何哲欣攝，2018年5月26日）

 

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