台灣buffet一哥是誰？饗食天堂飆第二 內行都吃「這間」
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽等，那麼在台灣最頂的buffet又是哪一間呢？近日，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的「吃到飽」話題的網路聲量表現，整理出十大聲量排行榜，其勝出的關鍵也讓老饕心服口服。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 07:08:07
首先，勇奪聲量冠軍的「欣葉日本料理」，主打日式吃到飽，除了豐富多樣的菜色，還有午餐、下午茶、晚餐等多時段可選擇，在網路上享有一片好評，認為「欣葉日料好吃，價位也相對便宜」、「生魚片、熟食表現都不錯，整體cp值高」，且許多網友也認為「日料吃到飽比較吃不膩」、「這間超適合帶爸媽或長輩去」，大讚該間餐廳也相當適合闔家大小光臨。
在網路上也常見網友請益「哪間吃到飽Buffet的菜色最多」，引發討論，如不少民眾表示「饗食天堂」以「熟食與食材品質」完勝，拿下第二名；「漢來海港」以「海鮮、甜品種類多」受到盛讚。另外，不少星級飯店的Buffet，如「雲軒西」、「凱菲屋」、「遠東Café」、「探索廚房」、「十二廚」等餐廳，不只因菜色受到討論，民眾在進入餐廳時，也常會先討論飯店大廳的裝潢環境與佈置，可見飯店的名氣也成功帶起了Buffet餐廳的討論聲量。
提到民眾對於Buffet吃到飽的熱議討論面向，不外乎以「菜色是否多樣」、「價錢是否優惠」為主，如許多網友認為「菜色豐富」及「選擇多樣」，才不容易吃膩，就有網友分享「去吃到飽真的不要為了吃回本猛吃，可以享受一次吃多樣食物才是真的」，讓許多心有戚戚焉的民眾紛紛回應「真的，吃到飽我只在意多樣性耶」，表示食材與菜色的多樣性才是前往吃到飽餐廳的主因。
除了菜色是否多樣，Buffet「食材的新鮮與否」也是許多饕客評比、討論的重點，另外，在全民防疫的氛圍下，吃到飽餐廳也會實施相對應的防疫措施，如改以「服務生代夾」或「點餐式」，因此餐廳的「服務模式與態度」也是網友考量的要素之一。（編輯：張嘉哲）