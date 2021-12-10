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蒲亭：烏東頓巴斯地區處境類似種族滅絕

▲俄羅斯總統蒲亭與一名報導烏克蘭東部衝突而遭基輔當局下獄過的記者對話時表示，烏東兩個俄語區目前處境「讓人極易聯想到種族滅絕」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭與一名報導烏克蘭東部衝突而遭基輔當局下獄過的記者對話時表示，烏東兩個俄語區目前處境「讓人極易聯想到種族滅絕」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-10 12:34:27

（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天與一名報導烏克蘭東部衝突而遭基輔當局下獄過的記者對話時表示，烏東兩個俄語區目前處境「讓人極易聯想到種族滅絕」。

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法新社報導，蒲亭是在與俄國總統的人權委員會開會時做相關答覆，時機適逢美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以及鄰近俄羅斯的東歐各國領袖通話商討俄國陳兵俄烏邊境的緊張局勢。

蒲亭在會中就海外俄語民眾遭遇歧視與打壓提出質疑。

今日俄羅斯（RT）報導，蒲亭與「公民社會與人權委員會」（Council for Civil Society and Human Rights）對談，討論從COVID-19疫苗接種到獄政改革等各類議題。

對談期間，前俄新社（RIA Novosti）駐烏克蘭記者維辛斯基（Kirill Vyshinsky）提到烏東議題。他說烏東兩個俄語區遭遇的情況堪稱種族滅絕時，蒲亭回答「頓巴斯（Donbass）地區如今的情況，你我都看得很清楚。這當然極易讓人聯想起你所提的種族滅絕。」

蒲亭表示，恐俄症是導致種族滅絕的第一步，必須採取極其精準的措施審慎因應，且不容問題遭淡化。

俄方一直以來指控，烏克蘭領導人自2014年起就逼迫烏東俄語區居民斬斷對俄國的身分認同，否則就以暴力或死亡伺候。

維辛斯基先前在頓巴斯報導時被控為莫斯科從事輿論戰，遭基輔當局依通敵等罪判刑下獄1年。

蒲亭也提到7日與拜登的視訊會談，再次反駁華府對俄軍準備入侵烏克蘭的指控。蒲亭堅稱，若北約容許烏克蘭加入將踩到俄國的紅線。

俄媒稱烏克蘭的親俄政府2014年遭美國幕後支持的政變推翻導致克里米亞公投加入俄羅斯後，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。聯合國估計，基輔揮師東進導致1萬3000多人死於衝突，當中不乏老幼婦孺。

基輔當局武力奪取烏東失敗後，在國際斡旋下達成明斯克協議（Minsk agreements），允諾賦予烏東居民更大範圍的自治，卻始終沒兌現，今年稍早甚至又把部隊與重砲向東推進。（譯者：陳亦偉）1101210

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