蒲亭：烏東頓巴斯地區處境類似種族滅絕

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蒲亭在會中就海外俄語民眾遭遇歧視與打壓提出質疑。
今日俄羅斯（RT）報導，蒲亭與「公民社會與人權委員會」（Council for Civil Society and Human Rights）對談，討論從COVID-19疫苗接種到獄政改革等各類議題。
對談期間，前俄新社（RIA Novosti）駐烏克蘭記者維辛斯基（Kirill Vyshinsky）提到烏東議題。他說烏東兩個俄語區遭遇的情況堪稱種族滅絕時，蒲亭回答「頓巴斯（Donbass）地區如今的情況，你我都看得很清楚。這當然極易讓人聯想起你所提的種族滅絕。」
蒲亭表示，恐俄症是導致種族滅絕的第一步，必須採取極其精準的措施審慎因應，且不容問題遭淡化。
俄方一直以來指控，烏克蘭領導人自2014年起就逼迫烏東俄語區居民斬斷對俄國的身分認同，否則就以暴力或死亡伺候。
維辛斯基先前在頓巴斯報導時被控為莫斯科從事輿論戰，遭基輔當局依通敵等罪判刑下獄1年。
蒲亭也提到7日與拜登的視訊會談，再次反駁華府對俄軍準備入侵烏克蘭的指控。蒲亭堅稱，若北約容許烏克蘭加入將踩到俄國的紅線。
俄媒稱烏克蘭的親俄政府2014年遭美國幕後支持的政變推翻導致克里米亞公投加入俄羅斯後，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。聯合國估計，基輔揮師東進導致1萬3000多人死於衝突，當中不乏老幼婦孺。
基輔當局武力奪取烏東失敗後，在國際斡旋下達成明斯克協議（Minsk agreements），允諾賦予烏東居民更大範圍的自治，卻始終沒兌現，今年稍早甚至又把部隊與重砲向東推進。（譯者：陳亦偉）1101210