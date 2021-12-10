防曬也減碳！「減塑」防曬乳愛美也愛地球

隨著疫情趨緩，迎來國內旅遊熱潮，而南台灣的艷陽、沙灘，更是吸引眾多民眾造訪。其中，小琉球以獨特的珊瑚礁島地形和豐富的海洋生物，成為知名的玩水勝地；而日前「小琉球迎王祭」蜂擁而至的民眾更是擠爆小琉球。旅遊業的蓬勃發展，也讓居民更重視環保問題，早在2018就開始極力推廣「無塑、低碳」的示範島嶼。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-12-10 15:29:18
現在有業者呼應小琉球「無塑、低碳」島的精神，推出「減塑」防曬乳，強調「要玩、要防曬、更要海洋友善」。也特別於小琉球迎王祭期間舉辦快閃活動，由同是小琉球人的知名電台DJ小狄幫民眾親手擦防曬，小狄提醒，冬天也要防曬，而且在海邊戲水一定要選用遇水不脫落的生態友善防曬乳，才能讓美麗的珊瑚礁與海龜能盡情徜徉大海中。小狄特別以防曬乳在體驗的遊客手臂上畫上太陽、烏龜等圖樣，來強化大家戲水要使用海洋友善防曬乳保護生態的印象。
榮獲國際數項認證與大賞的MIT保養品牌「蓓樂膚」推出「ECO-IN生態友善防曬乳－小琉球版」，包裝設計融入當地著名的「花瓶岩」與「海龜」，產品由內到外都是使用100% Bio-based PE(生質聚乙烯)為包材，強調從裡到外，連瓶蓋都可以100%回收的環保材質，較一般塑膠材質降低60%碳排放，而防曬乳在海邊戲水也不易脫落。業者表示，每售出一支生態友善防曬乳－小琉球版，將售出的5%捐給小琉球環保單位，為生態盡一份心力。