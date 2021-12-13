▲ 3M™ 推出【汽車隔熱紙、車身改色膜、烤漆保護膜】多功能改造方案

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3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙十大特色 一次擁有高格調重隱私好視野的駕馭生活
許多車主除了在乎行車期間駕馭舒適度外，對於車身整體外觀及車內隱私性也有所要求，為解決眾多車主行車上的全方位需求，3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙，提供多款色階的隔熱紙顏色選擇，從最隱私到最透光，全系列產品採高端奈米科技及獨特塗佈，打造行車視野清晰度，滿足喜愛整體酷黑車體外型的車主，同時能保有最清晰的駕馭視覺，兼具安全與舒適度。除此之外，全系列隔熱紙採尖端奈米陶瓷抗紅外線技術，最高可阻絕 95% 紅外線熱源及 99.9% 紫外線傷害，能有效隔絕窗外燥熱的有害光線，提供行車期間涼爽舒適感受，同時也能保護愛車內裝設備因陽光曝曬所造成的損壞，加上全系列產品不含金屬、不影響電子通訊及 GPS 使用，無論行駛於明亮道路或者停車場及隧道等較昏暗路線，都能在享有極黑質感外觀下，同時提供駕駛人最安全且清晰的行車視野。3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙「極黑極清晰」的產品特性，是許多重視隱私及駕馭清晰度的國內外進口車主首選品牌，也獲選為美國法拉利車主俱樂部官方指定用隔熱紙。
全車改色 線條造型 選3M™車身改色膜 讓愛車時刻有型
看膩了一成不變的車色？常見的消光黑、消光白若還滿足不您對愛車外觀的改造，那您肯定不能錯過擁有 100 種以上花色選擇的 3M™ 車身改色膜 2080 系列，全系列包括深受台灣車主的喜愛的消光及霧面系列、吸引眾人目光的亮面系列、緞面及高質感髮絲紋與獨特變色龍系列一應俱全，更可搭配車主偏好做獨具個人風格的車體局部線條貼膜，滿足車主對愛車外觀的各種喜好。3M™車身改色膜 2080 系列使用雙層鑄造科技讓車膜更加柔軟，相較於傳統的輪壓式製造的膠膜，3M™ 車身改色膜 2080 系列應用在複雜曲面的適度延展性可達 130%，運用在車體曲面包覆性佳，與鈑金接縫處高度服貼，而亮面膠膜包材上更提供多一層離型紙保護膜，可降低施工期間表面產生皺褶和刮痕的機率，有助減少表面瑕疵。3M™ 車身改色膜 2080 系列具備耐高溫耐曬且不變色的絕佳耐候性，不僅保養程序簡單，在洗車後亦能持續保有光澤度，張貼於板金上能抵禦輕度劃傷，為愛車多添一層保護，膠膜採用獨特配方可移除膠，後續移除車貼時也不用擔心留下殘膠，安心保護原廠烤漆。
3M™ 烤漆保護膜 自我修復技術時刻保護愛車 碎石、刮痕、污漬不怕!
針對車主最擔心駕駛期間小碎石飛散，造成引擎蓋前緣、保險桿及側邊葉板受損，以及上下開關車門稍不留神的碰撞造成車身小酒窩，綜觀這些容易造成車主心痛的車體小創傷，俗稱犀牛皮的「3M™ 汽車烤漆保護膜」了解車主痛點提供「透明」及「霧面」兩款選擇，透明的保護膜能維持車身外觀色澤同時兼具烤漆保護功能，而霧面保護膜則能將原本的亮面烤漆改裝成霧面消光質感，讓愛車外觀再進化。
3M 推出的兩款汽車烤漆保護膜，產品不僅具備耐刮及耐汙的優點外，車主可透過將保護膜安裝到高衝擊力、易受損的車體部位，保護膜本身具備自我修復技術，在表面碰撞受損後可使大多數刮痕消失，耐用堅固的品質讓安裝後無須特別保養，解決不少車主的行車困擾，裝設後還享有五年保固，成為近期車身改裝詢問度相當高的人氣產品！
安裝有禮! 再抽3M車身改色膜等萬元好禮!如果您正想為愛車挑選汽車隔熱紙，千萬別錯過3M為車主準備的安裝抽萬元好禮活動！即日起至2022/2/28止，凡至3M汽車隔熱紙授權施工店家，前檔安裝「極黑」或「極光」系列，車身安裝3M汽車隔熱紙(不限型號)，並上3M官網登錄完成保固，就有機會抽中3M車身改色膜2080系列，幫您愛車全車改色(1名，市價8萬元)及Apple Watch Series 7(3名，市價12,800元)，活動詳情及規範請見活動網站(https://bit.ly/3DtOZ0N)。
3M™車用專業膠膜系列產品相關資訊及全台銷售據點，歡迎參考下方連結：
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3M™ 車身改色膜2080系列 : https://bit.ly/3oz7pJi
3M™汽車烤漆保護膜系列 : https://bit.ly/3DuCVfv