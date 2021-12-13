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3M™ 推出【汽車隔熱紙、車身改色膜、烤漆保護膜】多功能改造方案

▲ 3M™ 推出【汽車隔熱紙、車身改色膜、烤漆保護膜】多功能改造方案
▲ 3M™ 推出【汽車隔熱紙、車身改色膜、烤漆保護膜】多功能改造方案

2GameSome - 有車賞

2021-12-13 12:55:00

全球疫情延續至今，台灣汽車市場熱度不減，加上汽車汰舊換新及貨物稅補助延長讓全台汽車掛牌輛截至去年底創下 15 年新高，美商 3M 看好國內用車人士對於駕車行駛的舒適度、安全性及外觀美感考量，推出汽車專用三膜【極黑隔熱紙、車身改色膜、烤漆保護膜】改造方案，讓愛車從內部舒適度、車體安全防護、到外觀造型，都能採用 3M™ 車用專業膠膜系列。

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美商 3M™ 台灣子公司交通運輸與電子產品事業部產品經理王玫晴表示：「3M 長期深耕車用市場，發現近年來車主對車用產品的多功能性及個人化需求提升，不僅重視產品品質及穩定性，車主對於愛車外型的視覺偏好也越來越有個人化趨勢，特別在挑選汽車隔熱紙及車身改色膜上，會針對車窗及車體外觀，選擇更符合車主個性及品味的產品做客製，針對愛車保護的細節，也開始融入平日用車的習慣，加裝具保護力的烤漆保護膜來保護愛車，3M 看準使用者需求，以專有核心科技發展出一系列滿足車身外觀視覺，兼具車內駕駛清晰度及安全性的產品，期待透過 3M™ 車用專業膠膜系列三款產品，滿足每位車主對打造更具個人格調駕馭風格的需求。」

3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙十大特色 一次擁有高格調重隱私好視野的駕馭生活

許多車主除了在乎行車期間駕馭舒適度外，對於車身整體外觀及車內隱私性也有所要求，為解決眾多車主行車上的全方位需求，3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙，提供多款色階的隔熱紙顏色選擇，從最隱私到最透光，全系列產品採高端奈米科技及獨特塗佈，打造行車視野清晰度，滿足喜愛整體酷黑車體外型的車主，同時能保有最清晰的駕馭視覺，兼具安全與舒適度。除此之外，全系列隔熱紙採尖端奈米陶瓷抗紅外線技術，最高可阻絕 95% 紅外線熱源及 99.9% 紫外線傷害，能有效隔絕窗外燥熱的有害光線，提供行車期間涼爽舒適感受，同時也能保護愛車內裝設備因陽光曝曬所造成的損壞，加上全系列產品不含金屬、不影響電子通訊及 GPS 使用，無論行駛於明亮道路或者停車場及隧道等較昏暗路線，都能在享有極黑質感外觀下，同時提供駕駛人最安全且清晰的行車視野。3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙「極黑極清晰」的產品特性，是許多重視隱私及駕馭清晰度的國內外進口車主首選品牌，也獲選為美國法拉利車主俱樂部官方指定用隔熱紙。

全車改色 線條造型 選3M™車身改色膜 讓愛車時刻有型

看膩了一成不變的車色？常見的消光黑、消光白若還滿足不您對愛車外觀的改造，那您肯定不能錯過擁有 100 種以上花色選擇的 3M™ 車身改色膜 2080 系列，全系列包括深受台灣車主的喜愛的消光及霧面系列、吸引眾人目光的亮面系列、緞面及高質感髮絲紋與獨特變色龍系列一應俱全，更可搭配車主偏好做獨具個人風格的車體局部線條貼膜，滿足車主對愛車外觀的各種喜好。3M™車身改色膜 2080 系列使用雙層鑄造科技讓車膜更加柔軟，相較於傳統的輪壓式製造的膠膜，3M™ 車身改色膜 2080 系列應用在複雜曲面的適度延展性可達 130%，運用在車體曲面包覆性佳，與鈑金接縫處高度服貼，而亮面膠膜包材上更提供多一層離型紙保護膜，可降低施工期間表面產生皺褶和刮痕的機率，有助減少表面瑕疵。3M™ 車身改色膜 2080 系列具備耐高溫耐曬且不變色的絕佳耐候性，不僅保養程序簡單，在洗車後亦能持續保有光澤度，張貼於板金上能抵禦輕度劃傷，為愛車多添一層保護，膠膜採用獨特配方可移除膠，後續移除車貼時也不用擔心留下殘膠，安心保護原廠烤漆。

3M™ 烤漆保護膜 自我修復技術時刻保護愛車 碎石、刮痕、污漬不怕!

針對車主最擔心駕駛期間小碎石飛散，造成引擎蓋前緣、保險桿及側邊葉板受損，以及上下開關車門稍不留神的碰撞造成車身小酒窩，綜觀這些容易造成車主心痛的車體小創傷，俗稱犀牛皮的「3M™ 汽車烤漆保護膜」了解車主痛點提供「透明」及「霧面」兩款選擇，透明的保護膜能維持車身外觀色澤同時兼具烤漆保護功能，而霧面保護膜則能將原本的亮面烤漆改裝成霧面消光質感，讓愛車外觀再進化。

3M 推出的兩款汽車烤漆保護膜，產品不僅具備耐刮及耐汙的優點外，車主可透過將保護膜安裝到高衝擊力、易受損的車體部位，保護膜本身具備自我修復技術，在表面碰撞受損後可使大多數刮痕消失，耐用堅固的品質讓安裝後無須特別保養，解決不少車主的行車困擾，裝設後還享有五年保固，成為近期車身改裝詢問度相當高的人氣產品！

安裝有禮再抽3M車身改色膜等萬元好禮!如果您正想為愛車挑選汽車隔熱紙，千萬別錯過3M為車主準備的安裝抽萬元好禮活動！即日起至2022/2/28止，凡至3M汽車隔熱紙授權施工店家，前檔安裝「極黑」或「極光」系列，車身安裝3M汽車隔熱紙(不限型號)，並上3M官網登錄完成保固，就有機會抽中3M車身改色膜2080系列，幫您愛車全車改色(1名，市價8萬元)及Apple Watch Series 7(3名，市價12,800元)，活動詳情及規範請見活動網站(https://bit.ly/3DtOZ0N)。

3M™車用專業膠膜系列產品相關資訊及全台銷售據點，歡迎參考下方連結：

3M™ 極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙 : https://bit.ly/3DtOZ0N

3M™ 車身改色膜2080系列 :  https://bit.ly/3oz7pJi

3M™汽車烤漆保護膜系列 : https://bit.ly/3DuCVfv

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