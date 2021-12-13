韌性城市論壇登場　鄭文燦邀跨國政經領袖大談桃園經驗

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鄭文燦強調，韌性代表恢復力，今天論壇聚焦永續經濟、綠色生活、良善治理及國際合作四個層面，相信將有豐碩成果，讓台灣及桃園的經驗被世界看見。桃園發展韌性城市的策略，在治水策略、交通減碳、綠能節電、循環經濟、海岸生態保育、生態物流及公共安全等面向皆有完善的規劃，讓城市發展永續成長。
鄭文燦也提到，透過變革與創新，讓人民生活更美好。唯有強化共享價值與實踐，為人民福祉努力，為國際與跨國合作來凝聚最佳城市治理典範。
台亞基金會董事長蕭新煌表示，2020年全球受疫情衝擊，「韌性」在這兩年成為各界討論的關鍵字。然而，疫後時代的韌性復甦與基礎建設不應追求短期成效，而應建立在長期的政策調整、跨部門合作與國際經驗交流。本次很榮幸與桃園市政府合作，辦理「韌性城市論壇」，從永續發展、綠色生活方式、良善治理與國際合作等多元面向，攜手打造後疫情時代的韌性基礎。
邦特表示，為達成永續發展，打造共容社會，降低貪腐狀況，終結貧窮飢餓，確保健康生活福祉，讓所有人皆享有司法正義，有望在各個民主國家開花結果，實需仰賴有效負責任的制度和機制，確保決策單位負起責任，執行公民意見，在強化民主國家參與全球治理架構中，以具體做法落實永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs）。
泉裕泰指出，日本透過推動「社會5.0 (Society 5.0)」 ，建立超智慧社會，實踐永續發展以解決各種社會課題。建構智慧城市，須仰賴地方政府以及企業持續協力推動，才能不斷創新的價值。期待今後日本與臺灣、以及印太地區、甚至是全球各城市間的合作能更加深化，並催生以台臺灣經驗解決全球課題的「台灣方案」。泉裕泰也在演講中，以福島縣會津若松市、兵庫縣神戸市、静岡縣裾野市、福岡縣北九州市等城市智慧治理經驗，提出案例說明。
高哲夫則藉由歐洲綠色新政(European Green Deal)、歐盟印太合作戰略(EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)及全球門戶計畫（Global Gateway）三大歐盟重要策略，分享歐洲各國綠能及永續發展經驗，強調歐洲也將與印太地區包括台灣在內理念相近的重要夥伴攜手合作。他表示，歐洲在對抗氣候變遷危機一直扮演領頭羊的角色，歐盟的「綠色新政」策略，在接下來的十年，將投入一兆歐元資金，希望帶領歐洲各城市步上轉型之路，落實永續成長、公平正義及綠色經濟等轉型方案。他也提到氣候議題不像嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)有疫苗可以治療，不可忽視。
美國在台協會政治組組長裴禮德(Brad Parker)也在「以良善治理打造參與式民主城市」主題中，分享經驗。他提到，美國總統拜登於近期剛結束的民主峰會中表示，大家所面臨的挑戰，可以透過民主價值的傳遞，改善人民生活品質，藉由具體方式解決全球正面臨的問題。好的民主過程亦等同於國家韌性，在桃園看到參與式民主蓬勃發展，而在美國強調性別平權，台灣無疑是最佳夥伴。美國在台協會將與桃園攜手合作，讓大家看到與地方政府和地方團體的合作之下，也能有民主的身影。
桃園市政府秘書處長顏子傑表示，這次很榮幸與台亞洲民主基金會合作，辦理韌性城市論壇。這是台亞基金會繼玉山論壇、開放國會論壇之後，第一個以「城市」為主題的國際對話。桃園透過邀請駐台代表、國際友人、智庫學者與友好城市首長，交流分享經驗，實踐聯合國永續發展目標。
顏子傑也說明，此次在「韌性城市論壇」系列中，昨日下午以會前會的方式進行「地方政府城市外交經驗分享座談會」，邀請基隆、嘉義、台南、高雄等地方政府具有國際事務實務經驗專家，及來自韓國仁川研究院金修漢博士、專攻城市外交的波蘭學者安娜(Anna Rudakowska)進行經驗分享與交流。
顏子傑認為，推動城市外交需要地方政府彼此經驗分享，相互學習。台亞交流基金會執行長楊昊為座談會總結，他也建議地方政府可從「5P」面向規畫城市外交的策略，包括Position(特色定位)、People to people connection(各階層部門連結)、Pilot project(先導型計畫)、Practical(務實合作)、platform(交流平台)，以城市為基礎拓展台灣國際能見度。