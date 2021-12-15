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唐美雲撒92歲媽媽百萬老本　荷包清空救劇團

▲唐美雲代墊數百萬元救劇團。（圖／民視）
▲唐美雲代墊數百萬元救劇團。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-12-15 11:30:00｜2021-12-15 11:36:34

唐美雲昨（14）日出席2022「台灣的聲音 新年音樂會」，2021年疫情爆發，唐美雲感嘆有如一場夢，她的劇團每個月光是支薪就是100萬元起跳，沒有了演出營收，唐美雲解掉儲蓄保險金，自掏腰包幾百萬元，92歲媽媽也拿出100多萬的私房錢，讓唐美雲維持劇團正常運作。

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▲唐美雲（左）第四度受邀擔任元旦歌唱的嘉賓。（圖／民視）
▲唐美雲（左）第四度受邀擔任元旦歌唱的嘉賓。（圖／民視）
唐美雲對劇團團員非常照顧，堅持不減薪裁員，每個月開銷沒有縮水，她說：「媽媽說妳欠多少從我這裡拿，我不敢拿，那是她的老本，她省的錢很少，時間久了也是上百萬，媽媽不會跟我計較，子女借急，多少她都會拿出來，但是我心裡有打算，有正常營運以後還是要還她。」

除了媽媽贊助私房錢，她還教唐美雲先把儲蓄險解約，湊了幾百萬支付劇團開銷，唐美雲說：「我媽比較有理財觀念，儲蓄保險完全是我母親提醒我慢慢省錢，要有存錢的觀念。」還好撐過疫情考驗，下半年微解封，劇團慢慢有演出，至少支付薪水沒問題。

▲唐美雲遭勒索80萬超冷靜，詐騙集團演不下去。（圖／公視台語台提供）
▲唐美雲劇團微解封後恢復營運。（圖／公視台語台提供）
這次第四度受邀擔任元旦歌唱的嘉賓，與灣聲樂團合作，唐美雲開心說道：「每年跟大家齊聚一起真的很榮幸，而且已把新年音樂會當成是一種儀式感，每年的元旦必做的行程。」希望期待從新年音樂會開始帶給大家最好的祝福。她說海外的粉絲為了支持她的登台演出，每年都幫她張羅演出禮服，很謝謝主辦單位再度邀請她參與一年一度的盛會。

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