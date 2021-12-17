今日最聚焦／物價飆漲、貨幣政策也難救？專家教你抗通膨

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眼看物價持續走揚，這波通膨到底會持續多久？他說美國聯準會（Fed）已經告訴你，從原本說是「暫時性」，到現在已不談「暫時性」，代表說會比想像中來得久一些，光是塞港天數，要在很短時間從卸貨20天回到10天，甚至5天，「我想未來2、3個月可能沒那麼容易」，況且未來幾個月預期美國房租年增率也會上升，房價是房租領先指標，美國房價從去年至今年增率已達20%，如果跟2019年疫情前水準來比，已漲了1/4，房價漲下一步就是房租跟著漲，這些都不太可能在未來1 季就可解決，「幾乎可以斷定明年上半年整個物價水準還在一個比較高的狀況」。
再就消費者物價數（CPI）來看，他舉例今年11月青蔥價格年增率達188%，大蒜卻跌了快3成，但民眾可能對大蒜較無感，香蕉、芭樂漲了2、3成就很有感，這是因為民眾對經常性消費的東西，例如外食、蔬果這些東西非常有感覺，但像是3C產品因久久才買一次，跌價時就不太有感。
全世界也都是這樣的狀況。林啟超說，在較先進國家食物支出比例較低，在新興國家食物支出比例相對較高，因此當通膨真的來了，對一般老百姓來講感受就會更明顯，因為一般老百姓食物支出比例特別高。
不僅物價持續上漲，貧富差距也在擴大，尤其是財富效果更明顯。林啟超說，美國GDP大概回到疫情前水準，台灣更已超過疫情前水準，但薪資方面，美國跟疫情前來比大概漲了8、9%，扣掉物價上漲7%，實質薪資大概概多了2%，但美國房價卻漲了1/4，股價多了4成，其實，台灣房價跟股價也跟美國很像，只是大部分民眾根本沒有閒錢去做投資，也因此很多人抱怨，QE（量化寬鬆）反而會讓沒有投資的人更辛苦，貧富差距可能更明顯。
面對物價一漲不回頭，政府該怎麼做？林啟超認為「這很為難」，當然，像現在政府與跟大賣場合作，針對民生必需品推出抗漲專區，這很好，只是民眾可能也要思考如果公平市價是100元，為何只賣90元，那這差價10元維要負擔？當然，包括油價、水電價格，如果真實反映自由市力可能不是現在這樣的價格，大家到底要不要政府做一些補貼或什麼，這是可以討論，只是如果是供給面造成的通膨，老實說全世界都一樣，能夠做的事其實非常有限，因為貨幣政策最有效是對需求面，如果一直升息，貸款減少，需求就會變弱，但供給面因素，包括美國及歐洲很難用貨幣政策去改變什麼。
至於民眾該如何抗通膨？林啟超表示，「投資」當然是可以去做的事情，現在講「抗通膨」，意思是如果你現在有100元現金，如果放在銀行定存1年，因通膨率較高，實質所得增加率可能受限，有的人覺得應該投資一些東西，就長久經驗來看，股票其實是「抗通膨」的好去處，但大家不要誤解買股票就一定賺錢，他講的是就大盤指數來看，長期即使有通膨發生，一些大型企業轉價能力較好，加上廠商出廠價格也會訂高一點，即便有些東西毛利受損，整體還是有獲利，甚至還有一些股息。
因此，林啟超強調，「抗通膨」沒有最好的工具，但可能有還可以的工具，尤其在通膨環境裡，通常實質資產像是房地產或是一些股票類，尤其是大型企業股票，相對較能因應通膨環境。至於黃金，過去很多人可能覺得黃金也能抗通膨，但在利率升高及美元偏強時，黃金吸引力就沒那麼強，尤其未來狀況是利率可能會上升，美元也可能進一步走揚，這對黃金都不是太正面的因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。