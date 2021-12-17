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特企／X issues空間開幕　用交流創造價值！

▲野禮傳媒股份有限公司旗下的「X issues商務展演空間」，經歷近半年的籌備與協調，於12月16日下午盛大開幕。（圖／品牌提供）
▲野禮傳媒股份有限公司旗下的「X issues商務展演空間」，經歷近半年的籌備與協調，於12月16日下午盛大開幕。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-17 11:10:28

野禮傳媒股份有限公司旗下的「X issues商務展演空間」，經歷近半年的籌備與協調，於12月16日下午盛大開幕，現場匯集各界企業家與學生代表共襄盛舉，現場並提供精緻的調飲與餐點，讓參與本次開幕儀式的來賓都能自在地互動，藉分享與交流創造價值。

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X在數學中常被用作代表「任意數」，每個人都能自由定義X代表的意義，因此「x issues」的名字有著「歡迎暢談任何議題」的含意，讓每個人都能定義屬於自己的議題，並在這個平台上用實體論壇、串流影片的方式與更多人分享，傳達並交流各自的想法。

位於台北市立圖書館旁，坐落於建國南路上的「x issues商務展演空間」，有著250吋LED電視牆的展演空間，可辦理各式講座、論壇、交流茶會，多種類型的攝影棚備有完整的錄製設備，從單人直播到10人的節目錄製，滿足不同類型的影音創作者。

在自媒體發達的時代中，資訊的傳達與共享是最重要的核心，但也因為自媒體的百家爭鳴，讓群眾開始追求速食化的資訊，讓許多有價值的思想與創意埋沒在資訊的洪流中，無法被人看到；因此「x issues商務展演空間」的目標之一，就是希望能提供優質的平台，讓更多人分享有價值的想法，透過想法上的交流，產生更多的價值與更廣泛的影響力。

野禮傳媒的共同創辦人，同時也是x issues商務展演空間的發起人蘇恆表示，「不論是再好的想法，若沒有辦法與人分享，就無法真正創造價值，我們希望透過x issues空間的成立，讓更多好的想法、好的理念被其他人所看到，進而改變這個社會。」

x issues空間除了攝影棚與活動外，平時也開放大廳空間給民眾使用，除了免費且高速的無線網路、隨手可得的電源插座外，還提供咖啡、輕食等服務，讓這個空間在活動以外的時間，也能不間斷地創造想法交流的機會。

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