特企／X issues空間開幕　用交流創造價值！

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於台北市立圖書館旁，坐落於建國南路上的「x issues商務展演空間」，有著250吋LED電視牆的展演空間，可辦理各式講座、論壇、交流茶會，多種類型的攝影棚備有完整的錄製設備，從單人直播到10人的節目錄製，滿足不同類型的影音創作者。
在自媒體發達的時代中，資訊的傳達與共享是最重要的核心，但也因為自媒體的百家爭鳴，讓群眾開始追求速食化的資訊，讓許多有價值的思想與創意埋沒在資訊的洪流中，無法被人看到；因此「x issues商務展演空間」的目標之一，就是希望能提供優質的平台，讓更多人分享有價值的想法，透過想法上的交流，產生更多的價值與更廣泛的影響力。
野禮傳媒的共同創辦人，同時也是x issues商務展演空間的發起人蘇恆表示，「不論是再好的想法，若沒有辦法與人分享，就無法真正創造價值，我們希望透過x issues空間的成立，讓更多好的想法、好的理念被其他人所看到，進而改變這個社會。」
x issues空間除了攝影棚與活動外，平時也開放大廳空間給民眾使用，除了免費且高速的無線網路、隨手可得的電源插座外，還提供咖啡、輕食等服務，讓這個空間在活動以外的時間，也能不間斷地創造想法交流的機會。