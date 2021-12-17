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（圖／指揮中心提供）
（圖／指揮中心提供）
台北防疫旅館取餐交叉感染？ 指揮中心：可能性低
除桃園防疫旅館群聚案外，昨也爆出兩人（案16870、案16859）入住北市防疫旅館後陸續傳出確診，因兩個案住房相鄰，懷疑是取餐時氣流流通導致交叉感染，對此，陳時中回應，此說法可能性雖低但也不能完全排除。
而為防止類似事件再發生，北市府已介入，針對相關人員作疫調及匡列並將該樓層住客淨空，也請工務專家前往檢查通風系統有無疏漏。台北市副市長黃珊珊提到，對於未來防疫旅館的防疫措施， 除了加速防疫旅館符合疫苗接種條件之員工接種第三劑疫苗，增加員工自身保護力以外，市府也要求防疫旅館從業人員每週進行相關採檢以利掌握員工健康狀況。
境外移入個案多 防疫旅館清消、檢核四點強化
防疫旅館如何避免一再成為破口，陳時中指出，防疫旅館之防疫措施需再強化，雖過去有針對防疫旅館設立基本SOP架構，再配合地方政府定期查核，但因近期發生防疫旅館相關事件多，指揮中心條列以下四點強化防疫作為：
（1） 強化監測作為
增加民眾入境後，公費家用快篩的使用頻率；返家後居家檢疫也需加強查核，也會加重違反規定者之查處。
（2） 防疫措施查核
感染醫學會專家進行全面查核，協助指導並落實防疫管理措施。
（3） 通風空調檢視
協請勞動部勞動及職業安全衛生研究所全面檢視防疫旅館之空調設備，並提供改善建議
（4） 加強有症狀通報
於檢疫及隔離期間，只要出現症狀，一律接受採檢，讓未來疫調更精確。
除此之外，也需地方政府積極介入確認防疫旅館之設備、員工教育訓練，中央與地方相互配合，全面提升防疫安全。陳時中強調，針對防疫旅館住客施作週期性採檢，以期能夠及時找出相關案例並妥善處理，案例發現的越早，對社區、社會的影響才能降到最低，這也是指揮中心致力的方向。
資料來源：健康醫療網 防疫旅館成「染疫旅館」 指揮中心怎麼說？
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