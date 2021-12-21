COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

康茵茵「整雙美腿放送」模仿崔苔菁　科技老董心花開

▲康茵茵模仿崔苔菁。（圖／維恩原創提供）
▲康茵茵模仿崔苔菁。（圖／維恩原創提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-21 11:00:00｜2021-12-21 11:19:51

康茵茵2019年發行數位單曲《女拳至上原聲帶》，因此接到科技旺年會尾牙，只是因為疫情卡關，拖延2年才補辦，該科技公司董事長喜歡聽老歌，指定康茵茵要模仿一代妖姬崔苔菁，確認演出內容後，原本康茵茵想要推掉演出，因為以她的年紀，她根本不知道《愛神》、《但是又何奈》這兩首歌曲，更不清楚如何表演？但是後來想想這也是自我挑戰，所以還是承接了這使命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲康茵茵（中）尾牙表演又唱又跳。（圖／蔡世偉 / 以諾馬來 / 維恩原創）
▲康茵茵（中）尾牙表演又唱又跳。（圖／維恩原創提供）
康茵茵公司找了幫周杰倫演唱會編舞的老師阿宏、編曲老師Ruby及演唱會服裝老師郭姐，協助康茵茵重新編排2首崔苔菁神曲《愛神》、《但是又何奈》，並製作全新服裝，果然會唱歌又有舞蹈底子的康茵茵，很快的掌握歌曲精髓，加上完美的身材比例及一雙美美的長腿，定裝排練時就令大家驚豔不已，連公司老闆許維恩看到定裝服裝都讚不絕口，一直問是誰設計製作的？讚嘆說實在太美了。

▲康茵茵一雙美腿超火辣。（圖／蔡世偉 / 以諾馬來 / 維恩原創）
▲康茵茵一雙美腿超火辣。（圖／維恩原創提供）
表演當天在主持人引介下出場，康茵茵果然驚豔全場，現場老董雙手舉起大姆指一直喊讚，表演結束到後台，都還來不及換裝，科技公司董事長就已經帶著各個企業公司老闆，一起到後台找康茵茵合照，甚至直接邀請康茵茵明年再參加他們公司旺年會尾牙，康茵茵在整個活動結束上車離開時直說：「剛剛從出場表演的掌聲到後台拍照的人龍，讓我真的感受到當年她風靡全台的魅力，讓我剛才也彷彿就像巨星一樣。希望這次演出能夠讓更多企業廠商看到，能夠找我去演出，實在太開心了。」
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀