特企／年度IG網聚聖殿重啟倒數　聚膠行動早鳥開賣！

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作為「2.0升級版」，本次展覽共有10個獨立展區，除了展出TAPE THAT系列平面新作之外，也帶來設計更加豐富、更具獨特觀展趣味的錯視空間、融合鏡屋、經典偽裝、UV紫外世界、RGB暗夜幻彩廊道、膠帶藝術街頭巡禮紀錄片以及觀展限定的群眾創作區。
展覽正好在2022年高雄燈會期間開展，邀請所有到訪南台灣的民眾，一同到高雄看燈會、過春節、逛展覽，熱熱鬧鬧迎接新的一年，聚膠行動2.0將以全新的視覺設計、空間構建與體驗創造，帶領民眾跳脫膠帶只能平貼的傳統印象，並且進入多元的立體視角重新探索膠帶藝術的可能性。
【展覽資訊】
聚膠行動 #[email protected]
• 展覽期間：2022.01.21(五) – 04.10(日)，01.31除夕休館
• 展覽地點：高雄 駁二藝術特區 蓬萊B3、B4倉庫
• 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）
• 主辦單位：高雄市政府、高雄市政府文化局、駁二藝術特區、開物整合設計
• 策展單位：TAPE THAT Collective、瘋設計
• 媒體協力：城市美學新態度
• 公益合作：高雄洲際酒店
• 購票網站：ibon售票網、KKday
• 課程報名：瘋學院、ACCUPASS
• 更多資訊：瘋設計粉絲專頁、聚膠行動系列報導
【關於策展單位】
TAPE THAT，成軍於2011年，來自柏林街頭文化與潮流藝術的最蓬勃的十字山區，由六位平均年齡30歲的潮男藝術家組成。他們擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象，從平面到立體創作、以及大型空間創作等屢屢驚豔大眾的視野與想像。他們更創建膠帶藝術家的國際交流平台「TAPE ART CONVENTION」，並以積極行動走遍世界推廣膠帶藝術，讓世界上各角落的人們，都能透過近距離接觸或是親手體驗，感受這用膠帶貼出來的藝術新形式。
瘋設計，自2009年網站上線以來，致力於報導台灣與國際的設計藝術趨勢，並與多國藝術家進行合作策展，展覽類型靈活多變，從藝術設計、科技互動到親子授權等不同面向，曾榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎、2020韓國K-Design年度最佳團隊、2020義大利Adesign設計獎以及2021美國MUSE繆思創意獎等國際獎項肯定。
【關於Tape Art】
Tape Art(膠帶藝術)是一個源起街頭的新形態藝術。1989年在美國羅德島的街頭，出現了第一件純以膠帶完成的塗鴉創作，創作者是一群匿名的藝術家，他們用大量膠帶取代傳統塗鴉用到的顏料與噴漆。自此，膠帶華麗轉身成為一種全新的藝術創作媒材。基於街頭文化的自由特性，膠帶藝術發展漸趨於多元，主題從突顯社會議題的擬真畫作、純意識流展現的交錯曲線，再到天馬行空的想像空間，膠帶本身構築的「彈性」視覺張力，巧妙地融合在城市牆面、建築、地鐵等不同介質裡，加上膠帶易於撕貼修改，也讓藝術家們盡情地投身在不斷嘗試創作的可能性中。