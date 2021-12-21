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特企／年度IG網聚聖殿重啟倒數　聚膠行動早鳥開賣！

▲唯一榮獲2020德國紅點最佳設計獎的售票型藝術特展，看聚膠行動如何把日常物品玩成藝術！（圖／品牌提供）
▲唯一榮獲2020德國紅點最佳設計獎的售票型藝術特展，看聚膠行動如何把日常物品玩成藝術！（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-21 15:36:55

唯一榮獲2020德國紅點最佳設計獎的售票型藝術特展，由瘋設計攜手德國藝術團體TAPE THAT共同策展，成功打造IG熱門話題，創下近三千則以上貼文響應的「聚膠行動#TapeArt」，2022年即將帶來潮流再現的升級#2.0版本，「 聚膠行動#TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」是繼2019年於台北展出後，睽違近3年再次來台，為高雄帶來更吸睛、更夢幻、更沈浸的潮流美學。

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本展的裝置作品皆出自德國柏林膠帶藝術界指標團體TAPE THAT的現地創作，藝術家不畏疫情應邀前來高雄駁二藝術特區，與瘋設計再次聯手推出全新2.0版本展覽，並以榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎Best of the best認證的膠帶藝術，打造擁有深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知以及夢幻絕美的沈浸世界。

作為「2.0升級版」，本次展覽共有10個獨立展區，除了展出TAPE THAT系列平面新作之外，也帶來設計更加豐富、更具獨特觀展趣味的錯視空間、融合鏡屋、經典偽裝、UV紫外世界、RGB暗夜幻彩廊道、膠帶藝術街頭巡禮紀錄片以及觀展限定的群眾創作區。

展覽正好在2022年高雄燈會期間開展，邀請所有到訪南台灣的民眾，一同到高雄看燈會、過春節、逛展覽，熱熱鬧鬧迎接新的一年，聚膠行動2.0將以全新的視覺設計、空間構建與體驗創造，帶領民眾跳脫膠帶只能平貼的傳統印象，並且進入多元的立體視角重新探索膠帶藝術的可能性。

【展覽資訊】

聚膠行動 #[email protected]

• 展覽期間：2022.01.21(五) – 04.10(日)，01.31除夕休館

• 展覽地點：高雄 駁二藝術特區 蓬萊B3、B4倉庫

• 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）

• 主辦單位：高雄市政府、高雄市政府文化局、駁二藝術特區、開物整合設計

• 策展單位：TAPE THAT Collective、瘋設計

• 媒體協力：城市美學新態度

• 公益合作：高雄洲際酒店

• 購票網站：ibon售票網、KKday

• 課程報名：瘋學院、ACCUPASS

• 更多資訊：瘋設計粉絲專頁、聚膠行動系列報導

【關於策展單位】

TAPE THAT，成軍於2011年，來自柏林街頭文化與潮流藝術的最蓬勃的十字山區，由六位平均年齡30歲的潮男藝術家組成。他們擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象，從平面到立體創作、以及大型空間創作等屢屢驚豔大眾的視野與想像。他們更創建膠帶藝術家的國際交流平台「TAPE ART CONVENTION」，並以積極行動走遍世界推廣膠帶藝術，讓世界上各角落的人們，都能透過近距離接觸或是親手體驗，感受這用膠帶貼出來的藝術新形式。

瘋設計，自2009年網站上線以來，致力於報導台灣與國際的設計藝術趨勢，並與多國藝術家進行合作策展，展覽類型靈活多變，從藝術設計、科技互動到親子授權等不同面向，曾榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎、2020韓國K-Design年度最佳團隊、2020義大利Adesign設計獎以及2021美國MUSE繆思創意獎等國際獎項肯定。

【關於Tape Art】

Tape Art(膠帶藝術)是一個源起街頭的新形態藝術。1989年在美國羅德島的街頭，出現了第一件純以膠帶完成的塗鴉創作，創作者是一群匿名的藝術家，他們用大量膠帶取代傳統塗鴉用到的顏料與噴漆。自此，膠帶華麗轉身成為一種全新的藝術創作媒材。基於街頭文化的自由特性，膠帶藝術發展漸趨於多元，主題從突顯社會議題的擬真畫作、純意識流展現的交錯曲線，再到天馬行空的想像空間，膠帶本身構築的「彈性」視覺張力，巧妙地融合在城市牆面、建築、地鐵等不同介質裡，加上膠帶易於撕貼修改，也讓藝術家們盡情地投身在不斷嘗試創作的可能性中。

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