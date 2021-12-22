名家論壇》吳崑玉／縣市合併易筋動骨　載舟覆舟所宜深慎

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反之，國民黨提竹竹苗合併，還是政治考量，無非是想藉客家票挺藍的數量優勢，一舉奪下大新竹執政權，一樣是種簡單的政治算術。
竹竹合併並非不能談，但理由可不可以不要這麼瞎?不要亂修地制法徒增困擾?合併卻不升格不行嗎?整體思考台灣地方制度與合理行政區劃後，依地理特性與生活圈來重新做一次國土規劃，據以總體調整行政區劃，不行嗎?
新竹市今日的困境，其實就來自當年過多的政治考量。民國71年，黨外人士施性忠當選了新竹市長，許世賢當選了嘉義市長，而他倆都有下藉問鼎縣長的政治實力。於是當時的省主席林洋港，斷然將新竹市、嘉義市從原本縣轄市升格為省轄市，為此林洋港還與行政院長孫運璿鬧得很不愉快，因為孫運璿覺得制度就是制度，不可以如此擅改遊戲規則以求勝利。林洋港則不惜以辭職相要脅，才讓升格案過關，於是形成了兩個小到無法自足的孤城，外面包著貧弱的鄉村，縣不成縣，市不成市。此事也讓蔣經國很不爽，在日記裡評論林洋港為「沽名釣譽，好大喜功，不但難成大事，恐將害事。」
如果竹竹合併或嘉嘉合併，改正過去的政治錯誤，我完全贊成。但為了升格而降低門檻，或為了爭取更好財政支配能力而升格，甚至是為了縣市政府官員職等提高而升格，那就是本末倒置，自找麻煩。如果財源經費分配有問題，該去修的是財政收支劃分法，是賦權給予行政院長更多的統籌分配款分配彈性。而不是死守法令卡死地方，然後用升格來爭取財源，爭取來的財源卻一大部份被升格後，因職等提高或編制增加所暴增的人事費用給吃掉了。
以小小台灣，實在不需要那麼多「都」。馬英九當年曾提出過「三都十五縣」，但結果抗力太強，最後變成五都，現在是六都。如果地制法再下修升格門檻到一百萬，彰化也要升格，台灣從北到南可以排出九個直轄市，唸起來簡直是電話斷線嘟嘟聲響九次，像話嗎?
在任何國家的制度中，直轄市都具有其特殊尊貴的地位。如果半數縣市都是直轄市，那就一點也不尊貴，因為已不稀有。而且，如果竹竹苗、雲嘉嘉、彰化九都成形，全台灣僅剩基隆、宜蘭、苗栗、雲林、南投、花蓮、台東、屏東、金門、馬祖、澎湖九個縣市為非直轄縣市。九都對九縣，城鄉差距更明顯，貧富差距更擴大，人口外流更嚴重。而且，全台三分之二的直轄市長，被迫去管理全台三分之二的農業地區和山地鄉，這些地區的治理需求與城鎮地區完全不同，不是更增加治理困難嗎?
事實上，台灣的地方制度已經夠亂了，就別再為了政治考量，讓亂局更亂了吧?!如果真要修法，那也該從國土計劃上位指導著手，全盤考量合理的資源配置與生活圈規劃，同步修訂地制法與財劃法，甚至調整其他法令中不合理的規範，讓地方政府有足夠財源可以做事。例如:既然全國教師都由中央統一規定薪資與退休福利，那這條預算為什麼不是教育部出，而要地方政府負擔?
政府大可參照過去日治時代的作法，採用三級政府，將台灣總體劃定為若干個州或道，下一級是縣、市、鎮、鄉，再下是村里。或現在有轄鄉村、山區的直轄市也可改制，允許存在鄉、鎮等編制，每一級都有選舉，落實地方自治，簡單明瞭。
魏徵在《諫太宗十思疏》中說:「怨不在大，可畏惟人。載舟覆舟，所宜深慎。奔車朽索，其可忽乎？」這不只是在講統治之術，也是在提示合理遊戲規則與制度穩定的重要性。過度政治考量的制度調整，絕對會有反作用力反衝到政治選舉，甚至讓上令不能下達，下情不能上達，整個系統如同奔馳的馬車，卻僅有腐朽的索具，翻車只是時間問題而已。
蔡政府何需急著竹竹合併，因人設事?花點時間，用點工夫，把全台灣地方制度徹底檢討修正一遍，一勞永逸，讓各級政府都能順暢運作起來，才是正辦吧!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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