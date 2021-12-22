新住民國中小學歷認證簡化服務　求學、就業更方便

《四方報》報導，過去基於法令規定，新住民申請學歷認證需回原生國的我國駐外館處辦理，往往耗費龐大經費及時間成本。為鼓勵新住民在臺升學、就業，教育部自105年起簡化大陸地區以外新住民國外國中小的學歷認證流程，新住民只要持國外國中小學歷證明文件「畢（結）業證書或成績證明」及切結書，至所在地地方政府申請認證即可，大大減輕新住民的負擔。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-22 19:03:59
現階段國內外籍移民的主要成員多為東南亞新住民，其提供的學歷文件免不了遇上因國家語言不同，使各地方政府有認證上的困難。因此，國教署特別委託國立暨南國際大學東南亞學系辦理「新住民及其子女國外國中小學學歷採認計畫」，查驗各地方政府所受理的東南亞新住民學歷，並建置東南亞學校教育資料，有效協助地方政府參照，加速辦理作業。
同時，為讓新住民更了解國中小的學歷認證服務，暨南大學每年不定期辦理分區說明會，邀請各地方政府及新住民團體參加，並提供「多國語言採認作業流程圖」宣達新住民國中小學歷採認流程簡化規定，歡迎有需求的新住民的朋友多加利用。
教育部表示，關心新住民及其子女的教育，簡化其學歷認證服務，省卻原先耗費時日的辦理流程，讓其更容易完成學歷認證手續，將持續與各地方政府合作，精進認證作業及加強宣傳，減輕新住民的負擔。