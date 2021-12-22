紙風車反毒戲劇列車　前進大寮、五福國中宣導

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毒品防制是家長最關切的議題，青少年初次施用毒品原因大多出於好奇，來源多是同儕友人提供，尤其新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，常偽裝成咖啡包、奶茶包吸引年輕人好奇使用。
毒防局長林瑩蓉特別感謝兆豐銀行文教基金會熱心贊助反毒公益活動，期待大小朋友喜愛的紙風車，以精彩生動的反毒列車開進校園，讓學童都能學會拒絕毒品、遠離毒品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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兆豐銀行文教基金會執行長蔡秀玲致詞表示，自己也有就讀國中的孩子，深刻體會青少年的叛逆與煩惱，透過紙風車有趣詼諧的戲劇，讓青少年理解毒品的危害，讓毒品遠離校園。
毒防局的紙風車反毒宣導系列去年底在高雄市人口數最多的鳳山區青年國中，以及岡山、福山、旗山、前鎮、明華共六所國中演出，今年受到疫情影響，年底擇定人口快速成長的大寮國中及市區的五福國中來辦理，規劃明年能有再多場次的演出。