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尤其正逢冬至，執行長照業務多年的齡活居家長照機構也藉此邀新北市獨居長輩於冬至節慶同樂，在青年職能治療師的帶領下，請長輩們在象徵冬至「紅、白湯圓」的氣球上寫下願望與期許，並邀請長輩們活動筋骨，將氣球拋向祈願箱，達到肢體伸展目的，也能獲得心靈滿足。
齡活居家長照機構 鼓勵長者走出家門
社會局說明，五福服務係就是包含營養餐飲服務、陪伴關懷服務、健康促進服務、居家安全服務、緊急救援服務等，幫助獨老增加社會參與力進而提升自我價值感；而齡活居家長照機構則依循此宗旨，秉持「高齡樂活」的精神，透過「齡活青年團隊」的協助與鼓勵，帶領長者一起在氣球上合力完成來年的祈願。
依據個別需求提供資源 提供完善長照計劃
齡活居家長照機構自去年就晉升為社區整合型服務中心（A單位），不僅致力協助長照需求家庭，也提供完善服務計劃、專業居家照顧服務及復能服務，並依據個案個別需求，媒合轉介相關資源。社會局說明，透過新北市社會局「獨老五福樂活計畫」，期望更多獨居長者能走出家門，多參與社區活動，活躍後半人生。
資料來源：健康醫療網 新北獨老五福樂活計畫 帶領獨老參與社區活動
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