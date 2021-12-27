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展望2022年！比爾蓋茲擔憂問題「非疫情」　這件事尚無解

▲比爾蓋茲擔憂，民眾對於政府的不信任，將可能成為危機。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲比爾蓋茲擔憂，民眾對於政府的不信任，將可能成為危機。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-27 12:25:30

新冠肺炎（COVID-19）疫情已經持續延燒2年，面對即將到來新的一年，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）抱持著樂觀態度，認為新冠疫情有望結束，對於元宇宙興起充滿正面看法。但是因為疫情造成民眾對於政府的不信任加劇，成為比爾蓋茲對於2022年最擔憂的問題，且目前尚無解決方法。

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根據《CNBC》報導，比爾蓋茲最近在部落格上發表題為「艱難的一年後保持樂觀的原因」（Reasons for optimism after a difficult year）的歲末文章，對於2022年抱持著樂觀態度，包括新冠疫情可能終結、元宇宙崛起加速數位化時代到來等議題。

比爾蓋茲認為，新冠疫情有望結束，但不代表著病毒會消失，而是變成一種區域性流行病（endemic disease）。

比爾蓋茲也相當期待元宇宙的發展，他指出因為疫情流行徹底改變了工作場所，越來越多公司為想要遠距工作的員工提供彈性措施，而這些變化將會在未來幾年變得更加明顯。而遠距工作又會吸引更多人進入元宇宙，比爾蓋茲預測，在接下來的2、3年內，大多數虛擬會議會從2D圖像轉向元宇宙，在3D虛擬空間當中開會。在這個空間將會擁有一個全新的虛擬身份，能參加會議，也能與同事互動。

不過比爾蓋茲同時也點出讓他相當擔憂的問題，也就是民眾對政府不信任的問題。比爾蓋茲直言，「進入2022之際，這是我最擔心的問題之一」。

比爾蓋茲指出，公家機關在應對氣候變遷，或是預防下一次疫情大流行之中扮演著重要角色。「如果你的員工不信任你，他們就不會支持重大的新舉措，當出現重大危機時，很難指望他們能遵循必要的指示來度過難關」。

自新冠疫情大流行以來，民眾對於政府的不信任情況加劇，疫情不實訊息在美國和世界各個地區蔓延，導致疫苗接種率停滯，也使疫情終結更晚到來。

比爾蓋茲在文章中寫道，24小時的新聞、以及社群媒體都在加強分化美國社會，呼籲政府需要監管網路平台，以有效打擊不實資訊。他認為若是政府不迅速干預假資訊氾濫，美國人可能就會選出願意公然表態和鼓勵不信任政府的政客，導致民眾對於政府更加失望。

這是一個棘手的問題，比爾蓋茲坦言，連他自己都不知道怎麼解決，「我通常會在這裡（部落格）提出我的解決辦法，但事實上，我沒有答案。我將會持續尋找和傾聽他人的想法，尤其是年輕族群。希望在網路世代中長大的人，對於解決根深蒂固的網路問題會有新穎想法」。


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