展望2022年！比爾蓋茲擔憂問題「非疫情」　這件事尚無解

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比爾蓋茲認為，新冠疫情有望結束，但不代表著病毒會消失，而是變成一種區域性流行病（endemic disease）。
比爾蓋茲也相當期待元宇宙的發展，他指出因為疫情流行徹底改變了工作場所，越來越多公司為想要遠距工作的員工提供彈性措施，而這些變化將會在未來幾年變得更加明顯。而遠距工作又會吸引更多人進入元宇宙，比爾蓋茲預測，在接下來的2、3年內，大多數虛擬會議會從2D圖像轉向元宇宙，在3D虛擬空間當中開會。在這個空間將會擁有一個全新的虛擬身份，能參加會議，也能與同事互動。
不過比爾蓋茲同時也點出讓他相當擔憂的問題，也就是民眾對政府不信任的問題。比爾蓋茲直言，「進入2022之際，這是我最擔心的問題之一」。
比爾蓋茲指出，公家機關在應對氣候變遷，或是預防下一次疫情大流行之中扮演著重要角色。「如果你的員工不信任你，他們就不會支持重大的新舉措，當出現重大危機時，很難指望他們能遵循必要的指示來度過難關」。
自新冠疫情大流行以來，民眾對於政府的不信任情況加劇，疫情不實訊息在美國和世界各個地區蔓延，導致疫苗接種率停滯，也使疫情終結更晚到來。
比爾蓋茲在文章中寫道，24小時的新聞、以及社群媒體都在加強分化美國社會，呼籲政府需要監管網路平台，以有效打擊不實資訊。他認為若是政府不迅速干預假資訊氾濫，美國人可能就會選出願意公然表態和鼓勵不信任政府的政客，導致民眾對於政府更加失望。
這是一個棘手的問題，比爾蓋茲坦言，連他自己都不知道怎麼解決，「我通常會在這裡（部落格）提出我的解決辦法，但事實上，我沒有答案。我將會持續尋找和傾聽他人的想法，尤其是年輕族群。希望在網路世代中長大的人，對於解決根深蒂固的網路問題會有新穎想法」。