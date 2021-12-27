寒冬送暖 「健康老施」捐贈電動健步機讓長者動起來

歲末送暖，「健康老施」董事長施泰生關心長者健康，今日捐贈20台電動健步機給全成社會福利基金會，鼓勵長輩要活就要動。施泰生表示，3年前他母親不慎跌倒，導致健康惡化過世，讓他決心為銀髮族研發電動健步機，提醒長者「保命防跌」，從運動中鍛錬健康。





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現年60歲的施泰生，從事健康運動器材多年。他說，過去總為年輕消費群服務，直到母親發生跌倒憾事，他才將事業重心放在長者身上，開始為長者設計健身器材，開發出電動健步機，並展開全台巡迴捐贈，藉由鼓勵長輩輕鬆動動腳，可以增加肌耐力，保命防跌，防中風。





▲寒冬送暖，「健康老施」捐贈電動健步機給全成基金會，長輩表演據點之歌表達謝意。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)

今日在台中市春社日照中心舉辦捐贈儀式時，長輩們迫不及待搶著試用，施泰生不厭其煩的指導長者如何健康踩，互動熱絡。一名90歲阿嬤說，年紀大了，膝蓋有問題，一向走路很吃力，在老施引導下，隨著電動健步機活動後，感覺雙腳輕鬆多了，她豎起大拇指說「一級棒」。





▲「健康老施」捐贈電動健步機鼓勵長者動起來，台灣小姐共襄盛舉，表演精彩歌舞娛樂長輩。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)

出身3級貧戶，如今事業有成，施泰生善盡企業責任，歲末送暖。他希望拋磚引玉做公益，喚起大家動起來，有錢出錢，有力出力回饋社會，讓老有所終、老有所靠、老有所依。施泰生也特別加碼捐贈全成基金會尾牙加菜金，並宴請長輩耶誕大餐及贈送大蘋果，象徵送健康送平安，讓長輩們開心不已。





另洋溢青春活力的台灣小姐，也來共襄盛舉。她們穿著耶誕服飾為長輩演出精彩歌舞，春社日照中心長輩不只跟著帶動唱，為歡迎「健康老施」和台灣小姐熱心與熱情，長輩特別以「據點之歌」表達感謝心意。





▲▲「健康老施」捐贈電動健步機讓長者動起來，另贈送大蘋果，象徵送健送平安，長輩們都說足感心。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.27)

全成社會福利基金會董事長聶玉美表示，全成深耕南屯社區服務近16年，感謝社會有這麼多熱心者，願意對長者健康預防和長期照顧貢獻心力，基金會也會更竭心盡力守護每名受照顧者，讓他們能持續在地老化。基金會將於111年1月21日舉辦「寒冬送暖歲末圍爐」活動，目前正在熱情募集物資中，期待大家支持。



