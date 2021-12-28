賽珍珠基金會關懷新住民　評選2021十大新住民新聞

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來台20多年，新住民代表阮氏貞表示，台灣社會1990年代有新住民加入，歷經30年，許多新住民在台灣度過了青春的黃金歲月，早已視台灣為第二故鄉；檢視今年度的相關新聞，可以看見台灣社會環境對新住民愈來愈友善，政府重視新住民人權而調整法規，顯見台灣是一個重視人權的國家。台灣第一位新住民取得國際珠寶鑽石鑑定設計師卞健文，因照顧年長家人而與夫婿來台定居，並努力開創珠寶新事業，卞健文指出新移民從早期的勞工、婚姻移民，已慢慢擴大到專業知識以及商務移民；台灣的友善環境，吸引國際優秀人才，企業代表比利時商愛瑞國際技術驗證有限公司台灣分公司總經理呂腕菁，透過這次的新聞評選，第一次專心了解新住民，看到新住民孩子在維吉尼亞軍校學成歸國任職，相信因著新住民的融入，進而推動台灣形成多元文化，更具有國際競爭力。
朝陽科技大學社工系系主任陳斐虹認為，要讓經濟相對弱勢的新住民，跳脫不利處境，接受教育是最佳的途徑，在疫情下數位化設備的到位，能及時改善學習上的落差，協助新住民及其子女培養專業能力，相關新聞的報導，格外有意義。資深新聞媒體人葉志雲表示，110學年度大專校院特殊選才將開辦「新住民組」獨招提供外加名額給新住民報考，顯示政府對於新住民子女的教育環境亦日益重視。中山醫學院顏啟華教授則認為，新住民於設籍前懷孕，生產遇急難可申請即時補助、移民署主動協調換發新式統號後金融、國稅資訊異動排解，立意良善。
嶺東科技大學嚴貞副校長表示，台灣的新住民及子女已突破100萬人，政府透過「培力計畫」、「築夢計畫」等計畫實施，協助新住民及其子女培養專業能力；嶺東科技大學目前在校生共有1萬5千多人，新住民其新二代903人，學校長期關注新住民議題，除響應政府教育新南向政策，舉辦多元文化體驗、不同國家體驗等新住民活動，更開設「東南亞語言與產業學分學程」專班、承接「新住民子女技術學程學生就業力精進計畫」。
新聞總評委，前中國電視台總經理趙善意表示，台灣的媒體正徘徊在新聞轉型的十字街口，政治環境以及受眾價值觀的漂移所致；新住民新聞，雖然主人翁是新加入的菁英、是新一代新台灣人、是新文化的融合，在受到大環境的感染，新聞方向也難免追逐腥羶色、誇大權利義務的爭議。但是，今年突破百萬人的新住民，將會是台灣未來躍升動力的起點，內政部的標誌性資訊，當然是令人欣喜的新聞，也可以藉由新聞的選拔，重新讓全民關注新住民的影響力。賽珍珠基金會藉由「年度十大新住民重大新聞」活動邀請新住民代表、企業界代表、社會學者與傳播領域專家，共同評選出「2021 年十大新住民重大新聞」，期望使政府及社會大眾，更聚焦關注新住民族群的聲音，以促進台灣多族群社會的融合與成長。