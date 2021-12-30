特企／台北市商業會「2021未來論壇」談綠能趨動產業永續

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台北市政府預計明年1月還會將白皮書再升級為2.0版；至於氣候變遷的因應，去年台北市就發表能源政策，有節能、循環經濟等政策。今年呼應COP26氣候峰會的減碳倡議，以及2050的淨零碳排路徑，將針對台北市主要的碳排結構：住商、運輸和廢棄物等三方面著手，以符合永續的目標。也感謝台北市商業會一直引領本市各商業同業公會協助會員企業轉型擴大市場營運規模，北市府會盡全力支持提供必要協助。
今年論壇以建構智慧城市-AI綠能趨動產業永續為主題。會中邀請輔仁大學副校長謝邦昌以「BIG DATA&AI到元宇宙」為題發表專題演講，謝邦昌指出其實AI技術並非遙不可及，事實上從產業到生活上我們已經大量運用AI技術，現在是要開創更多新的使用層面。另外，量子電腦已逐步被利用到商業模式甚至生活健康醫療方面，在未來十年內，將會被廣泛的與個人生活結合，個人所擁有的資訊處理能力，將超過現在所有資源的總和。產業也須因應此潮流，改變營運模式，否則將會被時代淘汰。國際氣候發展智庫執行長趙恭岳教授主講:氣候變遷對商業影響：後COP26的觀察。趙教授剛從英國參加COP26返國，帶來最新COP26會議中的重要共識並對產業發展的影響提出因應之道。趙恭岳認為，雖然此次會議中的決議較之前巴黎決議更加嚴格，各國都必須訂出提前完成零排的執行政策，似乎對產業發展極為不利，但從另一角度觀察，其中也充滿了各種商機，如何運用AI人工智慧，充份使用綠能，提高效能減少排放，將會使產業從危機轉為商機。
論壇下半場為產業永續座談會，由市商會常務理事兼新商業智慧城市委員會副主委及產發會主委孫因主持，邀請台北市政府智慧城市辦公室李鎮宇主任、中華軟協沈柏延理事長、遠創行銷張麗蓉董事長及賀木堂蔡木霖董事長分別以台北市政府對未來城市規劃及產業轉型升級提供業者經驗分享。
市商會吳發添理事長在論壇結束前，向所有線上線下參加人員表示感謝，強調市商會一直在尋求會務改進，強化與會員間情誼，希望藉此次論壇能提供會員新的營運思維。本日論壇線上線下共約三百餘人參加，所有參加人員均對本會內容大加讚許，期待明年再相會。