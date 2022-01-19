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正想養寵物　一開門就來隻小浪貓男子笑：也太剛剛好！

一隻自來三花貓跑到男子的家（圖／Love Meow）
一隻自來三花貓跑到男子的家（圖／Love Meow）

陳珮瑜

2022-01-19 16:12:30

這就是緣份啊！美國一名男子一直很想養寵物，只是都沒有遇到適合的毛孩，他萬萬沒有想到有一天這緣份竟然自己送上門，而且還來的非常突然，讓他莫名其妙就成為毛爸爸！

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住在北加州的男子艾登Adam Laigo有一天邀請朋友來家裡玩，當中有人暫時到屋外透氣，沒想到一開門竟然發現一隻小小三花貓在門外探頭探腦，膽小的牠發現被人看見後便一溜煙跑開，當時艾登正在做飯，不忍心小貓餓肚子，於是開了一個鮪魚罐頭就追了出去。好不容易找到小貓後，艾登試圖引誘牠慢慢跟到公寓門前，再進入家裡，由於小貓真的餓昏了，就這麼毫無防備地跟著艾登走進廚房，大口大口吃著艾登倒給牠的鮪魚罐頭。吃飽喝足之後，小貓似乎感受到艾登的善意，便主動對艾登撒嬌表示感謝，艾登立刻被牠融化，心想既然來了一隻自來貓，沒有不「接受」的道理，於是決定先收留牠，還替牠洗澎澎除去身上的跳蚤，並且為牠命名「鮪魚Tuna」，而當晚小鮪魚就乖乖地跟艾登一起在床上睡覺。


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隔天艾登立刻帶小鮪魚到獸醫院檢查，幸好牠很健康，而且身上沒有晶片，附近也沒有人正在尋找走失小貓，於是艾登就順理成章成為牠的把拔！有了把拔的寵愛，小鮪魚每天精力充沛地在家裡探索玩樂，而且非常會跟把拔撒嬌討摸摸，最喜歡跟他玩「你丟我撿」的遊戲，每天還要跟把拔窩一起睡覺！對艾登來說，不僅如願以償地得到一隻奶人貓，甚至還能帶牠出門散步，真是讓所有人羨慕不已啊！（編輯：陳珮瑜）


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