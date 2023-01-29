初九拜天公！俗語「台灣天公三間半」　為何少半間真相曝

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■台南天壇
台南天壇歷史可追溯到明鄭時期，因而有「台灣首廟」之稱，位於昔日府城的最高點，一開始是明鄭王朝的官員祭天之處，進入清領時期則改為官民合建的廟宇，也是少數沒有玉皇聖像的廟宇，廟中公告直書「天地有大美而不言，四時有明法而不讓；冥冥之中自有主宰，唯天唯大，天本無相，故不造像。」
■沙鹿玉皇殿
位於台中的沙鹿玉皇殿的歷史可追溯到清嘉慶八年（1803），祭祀的是先民何聲良自泉州同安縣恭請來台的玉皇上帝金身。嘉慶十年（1805）中台灣發生旱災，大肚中堡五十三庄的庄民共議建廟祭祀玉皇上帝以度過劫難。
■新竹天公壇
新竹天公壇又名新竹金闕殿，據信起建於清乾隆年間，昔日竹塹城信眾組織神明會「天公會」，輪流奉祀玉皇上帝神位，咸豐元年（1851）建廟於迎曦門，後於同治年間遷廟於現址。曾在乙未割台戰役中毀於戰火，後又重建，屢經政權更迭仍屹立不搖，是當地重要的信仰中心。
■彰化元清觀
而最後也是最有趣的「半間」則是彰化元清觀，是台灣少數以「觀」為名的寺廟，台灣的天公廟多稱壇、殿，因此在台灣的天公壇中十分顯眼。彰化元清觀建於清乾隆二十八年（1763），自古以來就是當地的泉州人的重要信仰中心。可惜的是，原本占地廣大的廟地在日治時期因為「市區改正」，正殿及後殿右側有部分遭到拆除，這也是元清觀被稱為「半間」的原因。
所以「台灣天公三間半」指的是四間極富歷史的天公廟，「半間」的彰化元清觀則藏著一段殖民時期的歷史，也成了人們琅琅上口的一句俗諺。（編輯：黃彥昇）