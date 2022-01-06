特企／《妄想山海：乾坤》台港澳正式上線　齊聚腦洞大開

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《妄想山海：乾坤》今(1/6)於Google Play 、iOS App Store及PC版本同步上線，在這立體無縫、高度自由的大世界裡，從恣意選擇的降生點開始，沒有劇情、沒有固定路線、沒有固定敵人，旅程自己決定，故事自己創作。故事開端創建角色，就多達16個種族可選擇，還有年齡與性別的區分，可塑造出自己獨特外型的角色。在探索的旅途上，遇到的異獸，皆可捕捉當寵物，靠著吞噬來進行升級及型態融合，誕生出奇形怪狀的寵物，陪你勇闖天涯。
此外，建造家園也是可以隨心所欲的，可選在依山傍水處、懸崖邊、大海里，甚至是飛上外太空，地點由你決定，只要發揮創作力，就能在《妄想山海：乾坤》的世界裡建造一座有著強烈自我風格的獨特家園。
沒有職業限制 武器自由切換
《妄想山海：乾坤》沒有職業設定，打破了一般遊戲中固定職業搭配特定武器的設定，在這是由超過上百種的武器決定戰鬥的方式，例如探索狹小的洞穴，適合使用短劍；在空曠的平原，可盡情揮動長槍；遇見萬年兇猛的上古異獸，刀、槍、棍、棒、斧、槌，甚至是火箭炮通通可以使用上。因應場景及對手選擇不同的武器，自由切換考驗臨場戰鬥力！
腦洞大開派對登場 眾實況主齊聚精采有趣
為慶祝《妄想山海：乾坤》上線，今(1/6)舉辦了腦洞大開派對，邀請眾多實況主齊聚一堂，包含殺梗Xargon、森野葉子、bebe、阿尺YR、Sandy、貝克、曾甜、天菜小姐、樂樂Lebaby等，除執行指定的神秘任務外，眾人一起擊敗千年異獸的畫面也相當精采，各位旅者在《妄想山海：乾坤》探索時，記得關注腦洞大開派對影片，保證歡笑不斷。
上線慶祝活動 實體大獎大方送
《妄想山海：乾坤》官方粉絲團也舉辦了一系列的上線慶祝活動，有複製實況主的捏臉活動，玩家只要在遊戲中捏出與實況主一樣的角色，就有機會獲得眼周美容儀、V臉鍛練器及遊戲虛寶等獎勵；創意捏臉大賽則是由玩家發揮創意捏臉，最有創意的玩家將有機會獲得電競螢幕、動物造型口罩及遊戲虛寶等獎勵；我的山海吞噬傑作活動，玩家曬出自己在遊戲內吞噬後最有創意、最ㄎㄧㄤ、長相奇奇怪怪的寵物，就有機會獲得Go Pro攝影機及遊戲虛寶等獎勵；還有曬出你的家園照活動，玩家建造的家園只要夠獨特、夠美感就有機會獲得大獎iphone 13 mini。滿滿的活動，參加就有機會拿實體大獎，玩家一定要記得去參加喔！想要知道更多關於《妄想山海：乾坤》遊戲最新資訊，請密切留意官方粉絲團。
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